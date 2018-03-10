22 фотографии, которые заставят вас как следует присмотреться
Иногда то, что мы видим, — это не совсем то, что есть на самом деле. И в этом вас полностью убедит наша статья со снимками, на которые стоит посмотреть дважды, прежде чем понять, что же происходит.
AdMe.ru предлагает вам взглянуть на реальность немного с иной стороны. А в «Бонусе» в конце статьи вы увидите кое-что такое, что вообще трудно представить. Заинтригованы?
«Моя сестра решила сфотографировать нашу собаку в снегу»
Еще одно доказательство, что кошки — это жидкость
«Издалека напоминает моего бывшего»
Интересно, она и звуки издает такие же, как Дарт Вейдер?
«Вот мне интересно, что же такое узнала эта пальма»
Кто-то тоже подумал, что это выдавленная зубная паста?
Как это — не труба с дымом?
Это просто стертый ластик, а не картина с птицами
Страшный сон любого памятника: голуби-великаны
«Надеюсь, это просто иллюзия»
Природа решила наградить этого кота запасными глазами?
100-процентное попадание
«У вас гуси стекают»
«Кажется, у меня сейчас попросят печеньку»
Нет, это не пушистый песик
«Не удивлюсь, если эта мусорка скоро станет самой богатой»
Ничего себе мускулы. У него
Не торопитесь вызывать пожарных
Это слишком жестоко
Слегка замерзшая статуя, ничего более
Главное — не перепутать
Такой портфель очень легко носить, только зачем?
Бонус: посмотрите на эту красоту
Правда, завораживает? А на что вам пришлось взглянуть не раз, чтобы понять, что же все-таки изображено на снимке?
Фото на превью Maxiscoolerthanyou / reddit