22 фотографии, которые заставят вас как следует присмотреться

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Иногда то, что мы видим, — это не совсем то, что есть на самом деле. И в этом вас полностью убедит наша статья со снимками, на которые стоит посмотреть дважды, прежде чем понять, что же происходит.

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на реальность немного с иной стороны. А в «Бонусе» в конце статьи вы увидите кое-что такое, что вообще трудно представить. Заинтригованы?

«Моя сестра решила сфотографировать нашу собаку в снегу»

Еще одно доказательство, что кошки — это жидкость

«Издалека напоминает моего бывшего»

Интересно, она и звуки издает такие же, как Дарт Вейдер?

«Вот мне интересно, что же такое узнала эта пальма»

Кто-то тоже подумал, что это выдавленная зубная паста?

Как это — не труба с дымом?

Это просто стертый ластик, а не картина с птицами

Страшный сон любого памятника: голуби-великаны

«Надеюсь, это просто иллюзия»

Природа решила наградить этого кота запасными глазами?

100-процентное попадание

«У вас гуси стекают»

«Кажется, у меня сейчас попросят печеньку»

Нет, это не пушистый песик

«Не удивлюсь, если эта мусорка скоро станет самой богатой»

Ничего себе мускулы. У него

Не торопитесь вызывать пожарных

Это слишком жестоко

Слегка замерзшая статуя, ничего более

Главное — не перепутать

Такой портфель очень легко носить, только зачем?

Бонус: посмотрите на эту красоту

Правда, завораживает? А на что вам пришлось взглянуть не раз, чтобы понять, что же все-таки изображено на снимке?