22 фотографии, которые доказывают, что женщины — это лучшее, что случалось с нашим миром
О женщинах можно говорить много — об их загадочности и спонтанности, эмоциональности и красоте, доброте и находчивости. Не зря именно им издавна посвящали стихи и песни, ради внимания дам совершали подвиги и безрассудные поступки.
AdMe.ru предлагает убедиться в том, что женщины умеют удивлять, смеяться над собой, восхищать и воодушевлять в любом возрасте, настроении и положении.
Женщины очень разносторонние
Они умеют достигать поставленных целей
И меняться до неузнаваемости
Женщины умеют быть ироничными и смешными
И предпочитают подготовиться ко всему заранее
«Моя беременная жена тренируется пеленать ребенка на ничего не понимающем щенке».
Многозадачность у женщин в крови
Они способны буквально остановить весь мир
И не боятся никаких трудностей
Эта женщина несет кактус голыми руками.
Женщины умеют выглядеть эффектно
«Сплавлялся по реке Колорадо, когда эта женщина внезапно обогнала меня».
И способны найти выход из любой ситуации
Бабушка использует марионетку, чтобы кормить белок в парке.
Жизнь одинокой женщины.
«Моей девушке очень нужно было надеть именно этот бюстгальтер сегодня вечером, а сушилка сломалась».
Женщины умеют улыбаться даже тогда, когда хочется плакать
«Моя мама попросила сделать что-нибудь веселое с ее волосами до того, как их заберет химиотерапия».
Иногда кажется, что женщины умеют путешествовать во времени
«Моя мама и я в 25 лет».
«Моя жена выглядела в детстве как 60-летняя женщина».
Женщины никогда не сдаются, даже если другим кажется, что преграды непреодолимы
Парализованная женщина финиширует в марафоне с помощью бионического костюма.
Женщины знают, как порадовать себя и не корить потом за съеденные калории
«Я единственный мужчина в женском коллективе. Я никогда не видел целый десерт».
Они умеют посмеяться над собой
«Эта женщина настояла на том, чтобы сфотографироваться со мной. Мой рост 142 см».
Женщины знают толк в отдыхе
«Так моя жена отмечает свой День труда».
Они в любом возрасте имеют огромное доброе сердце
«Эта 99-летняя женщина каждый день шьет уникальные платья для маленьких африканских девочек, с которыми она никогда не встретится».
Женщины — сама забота и находчивость
«Табличка над сушилкой в доме моей мамы: „Чистый, одинокий и в поисках приятеля“».
Женщины действительно могут все! Потому что их главная сила заключена в любви
Дочь этого рыцаря вышла после турнира, «исцелила» всех своей волшебной палочкой, а затем поцеловала отца.
А что восхищает в женщинах вас? Поделитесь своими историями в комментариях!
Фото на превью be.women / vk