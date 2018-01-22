22 фотографии, которые доказывают, что женщины — это лучшее, что случалось с нашим миром

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О женщинах можно говорить много — об их загадочности и спонтанности, эмоциональности и красоте, доброте и находчивости. Не зря именно им издавна посвящали стихи и песни, ради внимания дам совершали подвиги и безрассудные поступки. AdMe.ru предлагает убедиться в том, что женщины умеют удивлять, смеяться над собой, восхищать и воодушевлять в любом возрасте, настроении и положении.

Женщины очень разносторонние

Они умеют достигать поставленных целей

И меняться до неузнаваемости

Женщины умеют быть ироничными и смешными

И предпочитают подготовиться ко всему заранее

«Моя беременная жена тренируется пеленать ребенка на ничего не понимающем щенке».

Многозадачность у женщин в крови

Они способны буквально остановить весь мир

И не боятся никаких трудностей

Эта женщина несет кактус голыми руками.

Женщины умеют выглядеть эффектно

«Сплавлялся по реке Колорадо, когда эта женщина внезапно обогнала меня».

И способны найти выход из любой ситуации

Бабушка использует марионетку, чтобы кормить белок в парке.

Жизнь одинокой женщины.

«Моей девушке очень нужно было надеть именно этот бюстгальтер сегодня вечером, а сушилка сломалась».

Женщины умеют улыбаться даже тогда, когда хочется плакать

«Моя мама попросила сделать что-нибудь веселое с ее волосами до того, как их заберет химиотерапия».

Иногда кажется, что женщины умеют путешествовать во времени

«Моя мама и я в 25 лет».

«Моя жена выглядела в детстве как 60-летняя женщина».

Женщины никогда не сдаются, даже если другим кажется, что преграды непреодолимы

Парализованная женщина финиширует в марафоне с помощью бионического костюма.

Женщины знают, как порадовать себя и не корить потом за съеденные калории

«Я единственный мужчина в женском коллективе. Я никогда не видел целый десерт».

Они умеют посмеяться над собой

«Эта женщина настояла на том, чтобы сфотографироваться со мной. Мой рост 142 см».

Женщины знают толк в отдыхе

«Так моя жена отмечает свой День труда».

Они в любом возрасте имеют огромное доброе сердце

«Эта 99-летняя женщина каждый день шьет уникальные платья для маленьких африканских девочек, с которыми она никогда не встретится».

Женщины — сама забота и находчивость

«Табличка над сушилкой в доме моей мамы: „Чистый, одинокий и в поисках приятеля“».

Женщины действительно могут все! Потому что их главная сила заключена в любви

Дочь этого рыцаря вышла после турнира, «исцелила» всех своей волшебной палочкой, а затем поцеловала отца.

А что восхищает в женщинах вас? Поделитесь своими историями в комментариях!