22 фотографии, которые доказывают, что на свадьбе не должно быть все идеально

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Свадебная фотосессия — это чаще всего постановочные кадры на фоне красивых декораций, где невеста непременно в белом платье, а гости улыбаются и умиляются. Но встречаются уникальные снимки, которые выбиваются из нашего привычного представления о свадьбе.

AdMe.ru собрал для вас фотографии со свадеб, которые вы не увидите в обычном альбоме среднестатистической пары.

И мило, и жутко одновременно

Пара владеет суперсилой, если не напрягаясь держит этот нож

Не самый удачный кадр, зато посмеялась искренне

Эмм... Там медведь?

Просто свадебная арка из шин

Скучная жена — горе в семье

Молодожены ночью в забегаловке

«Во время церемонии я случайно перебила священника, и оператор сделал такой кадр»

Вместо фаты

Само спокойствие

Сюрприз от невесты

Молодожены празднуют свою свадьбу на батуте

Или за игровыми автоматами

Интересно, с чьей стороны эти гости?

«Я пытаюсь найти жука в моем платье, пока муж фотографируется»

Позади этой пары горит лес. Настоящий лес. Горит

«Моя подруга в день своей свадьбы встретила невесту в таком же платье»

Приуныл

Вы только посмотрите, жених в кедах

Проспал, наверное

Искренние, неподдельные эмоции

Кажется, невеста даже не особо впечатлена

А вы были свидетелем курьезных случаев на свадьбе?