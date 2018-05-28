22 фотографии, которые доказывают, что на свадьбе не должно быть все идеально
Свадебная фотосессия — это чаще всего постановочные кадры на фоне красивых декораций, где невеста непременно в белом платье, а гости улыбаются и умиляются. Но встречаются уникальные снимки, которые выбиваются из нашего привычного представления о свадьбе.
AdMe.ru собрал для вас фотографии со свадеб, которые вы не увидите в обычном альбоме среднестатистической пары.
И мило, и жутко одновременно
Пара владеет суперсилой, если не напрягаясь держит этот нож
Не самый удачный кадр, зато посмеялась искренне
Эмм... Там медведь?
Просто свадебная арка из шин
Скучная жена — горе в семье
Молодожены ночью в забегаловке
«Во время церемонии я случайно перебила священника, и оператор сделал такой кадр»
Вместо фаты
Само спокойствие
Сюрприз от невесты
Молодожены празднуют свою свадьбу на батуте
Или за игровыми автоматами
Интересно, с чьей стороны эти гости?
«Я пытаюсь найти жука в моем платье, пока муж фотографируется»
Позади этой пары горит лес. Настоящий лес. Горит
«Моя подруга в день своей свадьбы встретила невесту в таком же платье»
Приуныл
Вы только посмотрите, жених в кедах
Проспал, наверное
Искренние, неподдельные эмоции
Кажется, невеста даже не особо впечатлена
А вы были свидетелем курьезных случаев на свадьбе?
Фото на превью Washington Post/youtube