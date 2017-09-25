22 доказательства того, что студенты — самый изобретательный народ

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Студенческие годы — настоящая пора проверки на прочность. Но, какие бы сюрпризы ни подкидывала жизнь студентам, сдаваться они не собираются. AdMe.ru предлагает поближе узнать жизнь тех, кому не страшен гранит науки во всех его проявлениях.

1. Когда выучил столько, что места для своей специальности в голове не осталось

2. Этот парень выводит жизнь в общаге на новый уровень

3. Успевать все — настоящая суперспособность студентов

4. И как мы раньше до этого не додумались?

5. «Моя сестра наконец поняла, каково это — быть бедной студенткой»

6. Как на самом деле выглядит жизнь студента

7. Студенческие блюда — отдельный вид кулинарного искусства

8. Шпаргалка по атомной физике

9. В любой ситуации веди себя так, будто так и задумано

10. Когда крепостное право отменили везде, кроме твоего вуза

11. Кто сказал, что без плиты не приготовить еду?

12. Именно студентами мы приобретаем навык экономии

13. Идеальное преступление

14. Зачем покупать молоко, если в столовой оно бесплатное?

15. А ты «свободен» от этих проблем, потому что учеба занимает все время

16. Зачем тратиться на поход в кино, когда есть койка в общаге

17. У злодея из ужасов еще более страшный конкурент — отсутствие стипендии

18. Борьба со сном идет до последнего

19. Универ — место, где тебя всегда поддержат

20. Простой и быстрый способ сварить лапшу для всей компании студентов

21. Старшие курсы всегда подскажут правильный ответ

22. «Сегодня преподаватель написал на доске совет всем студентам»