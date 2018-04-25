22 фото, после которых остается так много вопросов и так мало ответов

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На просторах сети можно встретить немало замысловатых фотографий, которые вызывают вопросы. Откуда в банкомате пасьянс? Почему метро наводнили люди в костюмах пингвинов? И кому пришло в голову пылесосить снег?

AdMe.ru составил для вас фотоподборку, над содержанием которой мы до сих пор сами ломаем голову. Может, у вас получится разобраться, что тут происходит?

Только два вопроса: что это? и зачем?

«Google Arts обо мне невысокого мнения»

Я вот так же пытаюсь впихнуть свои дела в 24 часа

Кажется, вы собрали пса не по инструкции

Первое правило водителя: безумие и отвага

«Просто немного ускорьтесь. У вас все получится».

Банкомат не выдает деньги, но вы можете расслабиться, разложив пасьянс

Спасибо, я в другой раз заеду

«Давай посадим в саду еще немного котов»

И как, помогает?

Это молния или начало конца света?

Не спрашивайте у нас, мы не знаем, что происходит

Шел-шел по магазину игрушек и решил перейти на Темную сторону

Человек, что ты делаешь?

Мне пришлось дважды пересчитать ноги, чтобы понять, в чем дело

А почему бы и да?

Да что тут творится?!

Никогда не оставляйте двери открытыми, если живете в Сан-Диего

Прихожу домой, а там

«В моем пруду за домом творится неведомая ерунда»

Леголенд решил захватить мир?

«Огайо будет устранен».

Когда у тебя есть и борода, и чувство юмора

«Самые „короткие“ 2 500 метров, которые я пробежал в своей жизни»