22 фото, после которых остается так много вопросов и так мало ответов
На просторах сети можно встретить немало замысловатых фотографий, которые вызывают вопросы. Откуда в банкомате пасьянс? Почему метро наводнили люди в костюмах пингвинов? И кому пришло в голову пылесосить снег?
AdMe.ru составил для вас фотоподборку, над содержанием которой мы до сих пор сами ломаем голову. Может, у вас получится разобраться, что тут происходит?
Только два вопроса: что это? и зачем?
«Google Arts обо мне невысокого мнения»
Я вот так же пытаюсь впихнуть свои дела в 24 часа
Кажется, вы собрали пса не по инструкции
Первое правило водителя: безумие и отвага
«Просто немного ускорьтесь. У вас все получится».
Банкомат не выдает деньги, но вы можете расслабиться, разложив пасьянс
Спасибо, я в другой раз заеду
«Давай посадим в саду еще немного котов»
И как, помогает?
Это молния или начало конца света?
Не спрашивайте у нас, мы не знаем, что происходит
Шел-шел по магазину игрушек и решил перейти на Темную сторону
Человек, что ты делаешь?
Мне пришлось дважды пересчитать ноги, чтобы понять, в чем дело
А почему бы и да?
Да что тут творится?!
Никогда не оставляйте двери открытыми, если живете в Сан-Диего
Прихожу домой, а там
«В моем пруду за домом творится неведомая ерунда»
Леголенд решил захватить мир?
«Огайо будет устранен».
Когда у тебя есть и борода, и чувство юмора
«Самые „короткие“ 2 500 метров, которые я пробежал в своей жизни»
А какая фотография вызвала у вас больше всего вопросов? Или, может, вы, наоборот, нашли ответы?