22 фото о том, что природа с человеком не считается и не будет

У природы нет плохой погоды, а вот чувство юмора, кажется, есть. И ему позавидовал бы любой комик!

AdMe.ru собрал убедительные доказательства того, что иногда природа не творит, а вытворяет.

Яблоневый сад после урагана «Офелия» в Ирландии

«Пришел на работу, а ее замело!»

Когда твоя страховка не покрывает наводнения

Замерзший водопад

Алжирская пустыня: песок покрыл снег и выглядит как тирамису

Когда cакура еще не отцвела, но снег выпал

Это не конец света, а лишь небо после урагана «Офелия»

Да, это все снег

Педантичный шторм «Ксавьер»

Снег выпал узкой полоской в штате Огайо

Радуга может быть и такой

Дождь превратил двор в картину Ван Гога

В Ирландии прошел небольшой дождь

Радужный купол в австралийском небе

Туман и ТРЦ «Небо»

Кто-то «взбил» облака на Камчатке

Ураган «Мэттью» внес свои правки в ландшафтный дизайн

«Не переживай, дождь совсем маленький»

Что поделать, деревья читать не умеют

Apple захватывает новые территории?

Теперь вы знаете, как выглядит светлячок

Ангельский смыв

Фото на превью KRua/Pikabu, Xingua92/Reddit

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8 Комментарии
  • 31 октября 2017
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