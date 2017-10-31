22 фото о том, что природа с человеком не считается и не будет
У природы нет плохой погоды, а вот чувство юмора, кажется, есть. И ему позавидовал бы любой комик!
AdMe.ru собрал убедительные доказательства того, что иногда природа не творит, а вытворяет.
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Фото на превью KRua/Pikabu, Xingua92/Reddit