22 фото, которые вы можете прочувствовать на уровне чакр

В жизни случается немало ситуаций, когда можно ощутить безысходность и собственное бессилие. Например когда в сотый раз пытаешься объяснить бабуле, как пользоваться пультом от телевизора; когда сталкиваешься с наглостью, от которой впадаешь в беспомощный ступор, или когда на фоне старшеклассников вдруг понимаешь, что, оказывается, ты чертовски стар и время беспощадно.

AdMe.ru не смог оставить без внимания эти 22 фотомомента безысходности, которые каждый сможет не просто прочувствовать, а ощутить на молекулярном уровне.

Когда у тебя был действительно тяжелый день

«Знакомая старшеклассница сказала, что ей нравятся тостеры на моей футболке. Чувствую себя старым»

Наглость, которая вызывает чувство полного бессилия

«Застукал босса, который живет после развода в офисе и там же готовит себе еду. Теперь ясно, почему вкус кофе был таким странным»

Когда рабочий день уже начался, а ты еще нет

Даже у самых любящих внуков порой заканчивается терпение объяснять бабушке и дедушке, как пользоваться пультом

«Мой брат выгнал квартирантов, которые не платили за аренду более полугода. Вот что они сделали, когда выселялись»

Главное, в этот момент не забывать, что это ваш ребенок и вы его очень любите

Безысходность как она есть

Когда купил новую вещь, но все обращают внимание не на то, как ты в ней прекрасен, а на бирку, которую ты забыл снять

То чувство, когда приносят счет и ты не понимаешь, на что потратил такую сумму денег

На границе Северной Кореи испытываешь смешанные чувства, когда тебе одновременно и страшно, и смешно

«Моя жена спросила, что я хочу на ужин. „Я не знаю“, — ответил я. Вот что она мне приготовила»

«Я не знаю».

Когда ты настолько устаешь, что перестаешь говорить «стоп» и полностью принимаешь ситуацию

Когда ты на мели, а до зарплаты еще неделя

В борьбе с бессонницей хороши все методы и средства

Когда осознание происходящего приходит за секунду до катастрофы

В условиях адской жары и ограниченности бюджета приходится изголяться

Когда вместо вкусного ужина тебя ждет генеральная уборка кухни

И тут ты понимаешь, что новая встроенная техника не упростила жизнь, а усложнила

«Мне исполнилось 30, и я испытывала смешанные чувства по этому поводу. Младший брат заботливо прислал этот набор»

«Кое-что, чтобы ты снова почувствовала себя молодой. С любовью, Кори».

Когда сказал жене, что пошел на работу, но ее интуиция разрушила все планы

А какие ситуации из вашей жизни могли бы смело дополнить этот список?

Фото на превью Artik21rus / Pikabu

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  • 10 августа 2018
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