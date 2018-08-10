22 фото, которые вы можете прочувствовать на уровне чакр
В жизни случается немало ситуаций, когда можно ощутить безысходность и собственное бессилие. Например когда в сотый раз пытаешься объяснить бабуле, как пользоваться пультом от телевизора; когда сталкиваешься с наглостью, от которой впадаешь в беспомощный ступор, или когда на фоне старшеклассников вдруг понимаешь, что, оказывается, ты чертовски стар и время беспощадно.
AdMe.ru не смог оставить без внимания эти 22 фотомомента безысходности, которые каждый сможет не просто прочувствовать, а ощутить на молекулярном уровне.
Когда у тебя был действительно тяжелый день
«Знакомая старшеклассница сказала, что ей нравятся тостеры на моей футболке. Чувствую себя старым»
Наглость, которая вызывает чувство полного бессилия
«Застукал босса, который живет после развода в офисе и там же готовит себе еду. Теперь ясно, почему вкус кофе был таким странным»
Когда рабочий день уже начался, а ты еще нет
Даже у самых любящих внуков порой заканчивается терпение объяснять бабушке и дедушке, как пользоваться пультом
«Мой брат выгнал квартирантов, которые не платили за аренду более полугода. Вот что они сделали, когда выселялись»
Главное, в этот момент не забывать, что это ваш ребенок и вы его очень любите
Безысходность как она есть
Когда купил новую вещь, но все обращают внимание не на то, как ты в ней прекрасен, а на бирку, которую ты забыл снять
То чувство, когда приносят счет и ты не понимаешь, на что потратил такую сумму денег
На границе Северной Кореи испытываешь смешанные чувства, когда тебе одновременно и страшно, и смешно
«Моя жена спросила, что я хочу на ужин. „Я не знаю“, — ответил я. Вот что она мне приготовила»
«Я не знаю».
Когда ты настолько устаешь, что перестаешь говорить «стоп» и полностью принимаешь ситуацию
Когда ты на мели, а до зарплаты еще неделя
В борьбе с бессонницей хороши все методы и средства
Когда осознание происходящего приходит за секунду до катастрофы
В условиях адской жары и ограниченности бюджета приходится изголяться
Когда вместо вкусного ужина тебя ждет генеральная уборка кухни
И тут ты понимаешь, что новая встроенная техника не упростила жизнь, а усложнила
«Мне исполнилось 30, и я испытывала смешанные чувства по этому поводу. Младший брат заботливо прислал этот набор»
«Кое-что, чтобы ты снова почувствовала себя молодой. С любовью, Кори».
Когда сказал жене, что пошел на работу, но ее интуиция разрушила все планы
А какие ситуации из вашей жизни могли бы смело дополнить этот список?
Фото на превью Artik21rus / Pikabu