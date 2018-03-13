22 фото, которые прокачают вашу наблюдательность на все сто

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Сможете ли вы найти лишние детали на этих фото? Например, тюленя за рыбным прилавком? На некоторых снимках это будет незначительным нюансом, глядя на другие, вы наверняка скажете: «Я сразу понял, что здесь не так!», а некоторые заставят не сразу довериться своим глазам, а опереться на логику.

AdMe.ru собрал для вас интересные фото, на каждом из которых есть лишняя деталь: вмятина на банке, замаскировавшийся под окружающую среду хаски или кран, прикрученный не в том месте.

1. Хорошо вписался

2. Какая машинка сюда не подходит?

3. Одна игрушка отличается от других

4. Что-то здесь не то

5. Среди них есть самозванец

6. Один из них — не такой как все

7. Видимо, он тоже хочет мячик

8. Все как по одному лекалу сшиты. Или нет?

9. Знатоки Marvel, что здесь не так?

10. Зачем — понятно, но как он сюда попал?

11. Этих коров будто покрасили из одного ведра. Особенно крайнюю справа

12. Нестандартный стаканчик для мороженого

«Обычный. Сахарный. Вафельный. Сосновый».

13. Самозванец!

14. Непонятно: игрушки покупали под собаку,

или собаку под игрушки?

15. Когда органично дополняешь чье-то произведение

16. Что здесь вообще происходит?

17. Тссс, он думает, что он один из них!

18. Одна баночка отличается от остальных

19. Пингвин повышенной пушистости

20. Котики как на подбор

21. Немного не такой, как все

22. Что здесь не так?

Бонус: когда очень зря хотел сойти за своего

Приходилось ли вам попадать в ситуации, когда вы не верили своим глазам? Поделитесь впечатлениями!