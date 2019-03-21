22 фото, которые открывают портал в прошлое

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Обычно мы не задумываемся о скоротечности времени, пока, например, случайно не наткнемся на старую вещь или фото из прошлого. Тогда нас накрывает теплой, приятной, но немного грустной волной ностальгии.

Мы в AdMe.ru любим поностальгировать, поэтому делимся с вами очередной доброй подборкой о том, как стремительно годы меняют все вокруг.

В этом году Мегги Симпсон исполняется 33 года

«Мой сын и я в свитере 1989 года. Мама привела его в порядок спустя 30 лет»

У этой картинки есть запах

Парикмахерская до сих пор использует оригинальный кассовый аппарат 1904 года

Не изменяет своим привычкам

«Мои родители 28 лет спустя»

Сильвестр Сталлоне поднимает 45 кг против 18 кг в 1980-м

Хорошая девочка из фильма «Я — легенда» по-прежнему хороша спустя столько лет

«25 лет спустя дочь на том же пляже с моей внучкой»

«Нашел старинный ключ внутри моей стены»

«Я восстановил свой детский трактор, который подарил мне мой отец в 1983 году, для своего сына»

Жизни, которые мы прожили

«В банке мне дали $ 100 3 разных поколений»

Burger King в 1980-х и сейчас

«Мы с моими двоюродными братьями воссоздали старое фото на моей свадьбе»

«У моего отца есть куча 100-летних лекарств, некоторые даже до сих пор запечатаны»

«Я был хипстером до того, как это стало мейнстримом»

Дети определенно растут

«Всего год назад я подобрал этого парня»

«Я ношу это в своем бумажнике с 1989 года»

«Капитан Марвел, говорите? Вот моя супергероиня»

«Для моей бабушки»