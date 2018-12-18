22 фото, которые доказывают, что животные на 99 % состоят из любви

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Когда Вселенная создавала животных, она явно не поскупилась на любовь и заложила ее в них по максимуму. То, как наши любимцы смотрят на нас, как просят обнимашек и внимания, заставляет чувствовать если не бабочек в животе, то что-то очень похожее.

AdMe.ru снова поддался волне мимимишности и безграничной любви к животным, накрывшей с головой после просмотра этих фото, и передает ее вам, нашим читателям.

Полный нежности коровий поцелуй

Неотложные объятия с капибарой. И пусть весь мир подождет

Это Хэнк — и он чертовски обольстителен

Даже сердечки на перьях этой совы указывают на то, что она соткана из любви и для любви

Ну разве можно найти еще более улыбательную мордашку?

Оказывается, можно!

Любовь, от которой ни спрятаться, ни скрыться. Нигде

Огромное сердце в маленьких глазах

Охота, может, и не удалась, но дружба получилась точно

Сторож, вселяющий страх желание потискать

«Я хотела собаку, муж хотел кошку, потому что собаки „слишком требовательные“. Теперь у нас есть кошка, которая любит, когда я держу ее лапу, пока она спит!»

Это Реми, ему 11 и мимо него невозможно пройти, чтобы не погладить

«Меня зовут Реми. Да, пожалуйста, гладьте меня. Мне 11 — и я идеален».

Ее любовь делает его по-настоящему счастливым

«Ко мне в очереди подходит женщина и спрашивает: „Хочешь, я сделаю твой день немного лучше?“ Затем она достает...»

«Мой друг попал на рождественскую вечеринку для собак, и я никогда еще так не завидовал!»

«Я уезжал на месяц — и мой большой мальчик ужасно скучал по мне»

Извините, босс, я не могу прийти сегодня. Моя собака слишком милая

«Это не мой кот, но всякий раз, когда я прихожу домой с работы, он выскакивает из ниоткуда и мяукает, пока я не сяду и не позволю ему вздремнуть у меня на коленях»

Знакомьтесь, это Клевер. Она пиппет: помесь питбуля и уиппета

«В день нашей свадьбы мой жених с моей собакой. Она была у меня еще до того, как мы начали встречаться»

Чем больше кошка, тем больше любви в нее вмещается

Кто-то целый год был хорошим мальчиком и знает, что заслужил подарок

Кто из пушистых героев нашей подборки понравился вам больше всего? Может быть, в вашем доме тоже живет лохматый или пернатый комочек любви и нежности?