22 доказательства того, что воспитание детей — это смех сквозь слезы

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Наверняка у каждого родителя найдется дюжина историй, которые могут рассмешить до слез. Ведь логика детских поступков не поддается никакому разумному объяснению. Почему они выкидывают дорогие игрушки, чтобы часами играть с обычной коробкой? Или как им разъяснить в субботу в 6 утра, что воздух вообще-то общий и за него необязательно драться?

Мы в AdMe.ru не завидуем героям нашей подборки, но честно признаемся, что от души похохотали над их трудностями и вдохновились их терпеливой самоиронией.

«Это случилось после того, как я сказала: „Эмили, не лезь под кровать, иначе застрянешь“»

Суровость этого парня просто зашкаливает

«Моя дочь выронила игрушки, но не растерялась и играла с тем, что есть»

Каждый может обидеть художника

Когда смятая упаковка салфеток отражает эмоциональное состояние

«Мой сын и его друзья поставили на заставку мое раздраженное выражение лица. Они считают, что это смешно»

Неужели так сложно?

«Моя 3-летняя дочь украла телефон, чтобы сделать селфи»

«Рисунок 6-летнего брата. Мама, папа, я и братик занимаемся подводным плаванием»

«Пришел с ночной смены. Жена жалуется на то, что сын всю ночь не спал и вообще розетка не работает, телефон у нее не заряжается»

Ти Джей, отдай сестре ее воздух

«Мой сын любит сесть вот так и размышлять о жизни. Иногда мне кажется, что он Бенджамин Баттон»

Пф, как будто сам не смотрел в 6 лет «Чужого» вместо «Спокойной ночи малыши»

Чем может заниматься серьезный, зрелый 30-летний мужчина в 12 часов ночи, если у него маленькая дочь?

Ох уж эти хитрые и коварные отбеливатели!

Увлекательная прогулка с мамой по магазинам

Зато видно, что сам рисовал

«Она вручила мне инструкцию по эксплуатации бензопилы и попросила сыграть ее на фортепиано»

Что будет с его мозгом, если он встретит близнецов?

«Мой сын только что съел эскимо. Или дикое животное»

«Ребенок друга нашел старый тостер, но, видимо, тот не работает, тосты не получаются»

Родительский чат. Кажется, у кого-то вечером будет серьезный разговор с женой

Родители, узнали себя? Поделитесь забавными историями о своих детях в комментариях.