22 доказательства того, что отношения продлевают жизнь не хуже смеха

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Найти свою вторую половину — это прекрасно, но еще прекраснее, когда природа одарила вас обоих одинаковым чувством юмора. Мы выяснили, что некоторые люди способны отнестись с юмором даже к такому серьезному событию, как беременность. А их ссоры никогда не длятся долго и всегда заканчиваются взаимным подшучиванием.

AdMe.ru предлагает вашему вниманию смешные и трогательные моменты из жизни пар, которые доказывают, что в отношениях не должно быть места скуке.

«Лицо моей жены в день нашей свадьбы и ее лицо во время встречи с Робом Лоу»

История получила неожиданное продолжение: пользователи интернета нашли фото Роба Лоу с его женой и сравнили его с предыдущим изображением

«Жена подарила мне книгу Боба Росса „Маленькие счастливые случайности“. Внутри было это фото»

«На первом свидании я пошутила, что хотела бы картину с Джеффом Голдблюмом из „Парка юрского периода“. Через 4 месяца мой парень подарил мне ее на день рождения»

Я: «Ты на меня злишься?» Она: «Нет, я даже оставила тебе немного пиццы»

«Жена подловила меня в самый неприглядный момент, когда я запускал фейерверки»

«Снял, как жена смешно убегает из кадра»

«Посмотрите, что мой парень смастерил для меня»

«Пытался сделать девушке на Рождество подушку в виде ее собаки, но что-то пошло не так»

«Оставила парня на 5 минут рядом со своими накладными волосами»

Когда твоя девушка — еще и твой лучший друг

«Я не хотел заводить кошку, но моя жена хотела. Поэтому мы пошли на компромисс и завели кошку. Самый лучший компромисс в моей жизни»

«Всякий раз, когда моя жена встает в 3 часа ночи, чтобы покормить грудного сына, я готовлю ей один и тот же „деликатес“ — арахисовую пасту с яблоками»

«Сфотографировал свою девушку с нашей кошкой»

С такими родителями у детей наверняка было очень веселое детство

«Давай поженимся в надувном замке!» — сказала она

«Я сделал предложение своей девушке на 16-метровой глубине»

«Услышала, как мой парень ночью хихикал в ванной. Вот что я увидела утром вместо туалетной бумаги»

«В честь Дня святого Валентина моя девушка заказала портрет, на котором изображены мы с нашей кошкой»

«Нарисовала себя и своего парня в стиле „Рика и Морти“»

«Девушка подарила мне это»

«В случае распродажи разбей стекло».

«Жена попросила меня улучшить наше свадебное видео»