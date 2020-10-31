22 доказательства того, что оплот родительства держится на 3 китах: креатив, хитрость и чистый дзен

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Каждому родителю приходится пройти через огонь, воду и медные трубы, чтобы из маленького несмышленого непоседы вырастить Человека — счастливого, разумного и уверенного в себе. Воспитание чада — дело не из простых, поэтому иной раз приходится идти на кое-какие хитрости.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет и пришли в восторг от мудрости родителей, у которых так и хочется взять на заметку несколько приемчиков.

«Стала лепить на бананы наклейку с Эльзой. Теперь мой 3-летний ребенок думает, что я даю ему банановое мороженое»

Приклейте кусочек прозрачного скотча на динамик шумной игрушки, чтобы уменьшить ее громкость. Ваш ребенок не увидит его и ни о чем не догадается

Хорошая идея для тех, кто хочет приучить малыша к правильному питанию

Держите малышей подальше от кухонных ящиков: вставьте линейку в ручки

Когда на улице слишком холодно для игр, предложите детям построить дома крепость из подручных средств и палатки. Увлекает лучше телевизора даже взрослых

Эту маму пора наградить медалью за сообразительность

Рассортируйте книги ваших детей на категории (обучение, сказки на ночь и т. д.), пометив их разноцветными наклейками или скотчем

При заказе пиццы попросите порезать ее на кусочки поменьше. С большей вероятностью дети не слопают все за пару минут, а вы сами съедите меньше

Тот случай, когда для счастья ребенка можно не тратить последние сбережения, а проявить смекалку

Смешайте в контейнере несколько разных сладостей, например M&M’s и Skittles. Так ребенок будет есть конфеты не горстями, а по одной

Хотите устроить веселый обед для детей? Сделайте сырные бутерброды на гриле с помощью вафельницы в форме мультяшного персонажа

Простой органайзер для обуви — это также бюджетный и удобный шкафчик для игрушек

Не ложь, а маленькая хитрость во благо

Простая подставка для телефона вашего ребенка из подручных средств — одноразовых стаканчиков и карандаша

В ход могут пойти и детальки Lego

Жаль, что в начальной школе такое уже не прокатит

Чтобы дети больше не теряли пульт, сделайте его побольше. Приклейте, например, к игрушкам. И практично, и мило

Все потому что мама — это всегда авторитет

Опытный отец делится лайфхаком: чтобы избавиться от вездесущих блесток, пройдитесь по комнате валиком для чистки одежды

И маму научил, и сам научился

«Дочка боится пауков. Я добавил в распылитель воду и немного спрея для тела, чтобы она пшикала им там, где могут завестись пауки. Весь мой дом теперь благоухает»

«Пока-пока, паучки».