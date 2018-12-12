22 девушки поделились в сети рассказами о самых ужасных свиданиях в их жизни

18

6

12k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Согласно исследованиям, женщины гораздо чаще мужчин обращают внимание на различные сигналы и знаки в поведении и обстановке на свиданиях. Возможно, именно поэтому курьезами и провалами с подобных мероприятий нередко делятся именно представительницы прекрасного пола. И на основе таких рассказов можно создавать многотомные сборники.

AdMe.ru решил внимательно изучить истории некоторых образцово-неудачных свиданий, которые девушки рассказали в соцсетях и на сайте «Подслушано». Оцените и вы, как некоторые примеры оказываются поучительными, а другие заставляют смеяться до слез.

Одевалась на свидание. Я часто надеваю самые смешные носки, причем на правую и левую ногу разные. В обуви не видно, а мое внутреннее ощущение лучше. В этот раз, тоже решив, что никто не увидит, надела полосатый с пальчиками и ядовито-зеленый. А парень привел меня в чайную, где надо снимать обувь. Больше не виделись.

Все началось с того, что он сказал: «Если мы видим кого-то из моих знакомых, говоришь им, что ты моя сестра». @smashleyhi

Он забрал меня и сказал, что ему нужно выполнить несколько поручений, перед тем как мы пойдем на свидание. Оказалось, что ему просто нужно было в продуктовый магазин, но он никогда не ходил туда без своей мамы и его пугало разнообразие выбора. Он подвез меня, и я заблокировала его номер. Современная романтика. @Daisy_Rose515

После того как мы поцеловались, он встал, вздохнул и сказал: «Я не слишком хорош для тебя» — и вышел из комнаты. @leaflights

Он сказал, что разведен и без детей. Мы столкнулись с его женой (не бывшей) и 4 детьми в ресторане на втором свидании. Его жена узнала, что он был с женщиной, и решила преподать ему урок. Позже мы подружились с нею — после ее развода. @jaimystery

Он поцеловал меня (ужасно) как раз в разгар моего рассказа о том, что моя мама находится в больнице. @fetedujuliet

Живу в Китае довольно долго, но до сих пор не могу привыкнуть к еде. Иногда так выходит, что заказываю очень острую еду, поменять нельзя, поэтому приходится доедать. Однажды перед свиданием с юношей решила что-то съесть. Так как мне снова принесли острое блюдо, пришлось доедать и бежать на встречу. В итоге он мне весь вечер делал комплименты за блеск в глазах (слезились после острого), румяные щеки и пухлые яркие губы — все пекло до невозможности.

Пошла на первое свидание в ресторан. Мейк, платье, каблуки — все как полагается. Сажусь в его машину, а он посмотрел на меня пару секунд и сказал: «Иди умойся, и поедем». С тех пор я уже второй год живу без косметики и с отличным мужем.

Парень однажды пригласил меня на свидание на завтрак. Он показал мне фото всех своих бывших, чтобы похвастаться, какими они были привлекательными, чем, по сути, унизил меня. Также он рассказывал мне, какие классные ягодицы у одной из моих подруг, и что мне следовало бы тоже начать делать приседания, как она. Это свидание враз разрушило и без того невысокую самооценку, что была у меня в то время. Но в целом все нормально, ведь мне удалось получить бесплатное буррито. @ChaneI

Он появляется со своим другом, одетым как Майкл Джексон. По дороге в машине этот друг роняет бутылку, и осколок стекла попадает моему визави в глаз. Отправляемся в неотложку... Я и друг в комнате ожидания, которая забита людьми. Он встает и включает полную версию концерта Майкла Джексона. @bigsisternes

Я взмахнула волосами, стараясь произвести на него впечатление, и они попали в пламя от зажженных свечей. Подошел бармен и спросил, не чувствуем ли мы запах горелого. @amysinanutshell

Он забрал меня, потом вернулся назад к себе домой, забрал свою маму, потому что она была голодна и не хотела оставаться одна. Мы поехали в кино, и его мама сидела между нами. Кстати, она разговаривала все время, пока шел фильм. @Ikeriiaaa

Первое свидание. Он появляется на своем красном кабриолете Mustang с торчащим из бака газовым шлангом, с которым он уехал с заправочной станции, вырвав его. Остаток свидания провела, возвращая шланг и наблюдая, как мой спутник заполняет полицейский протокол. @MillerSucks

Гуляла по парку, присела на лавочку отдохнуть. Подсел симпатичный парень. Слово за слово, оказался очень интересным собеседником. Погуляли вместе, после чего он предложил кофе попить в близлежащем кафе. Посидели, все замечательно. Я отлучилась в уборную на несколько минут, возвращаюсь — парня нет. На столике деньги за кофе и моя сумка. А из сумки пропали кошелек и телефон.

Его бывшая девушка ехала на своей машине на расстоянии от нас, а затем гналась за нами на большой скорости. Я держалась изо всех сил. @ColleenDoran

Он спросил, сколько детей я хочу, нарезал фруктовый рулет, назвав его десертом, вытащил свои накладные передние зубы, перед тем как попытался меня поцеловать. Самой хотелось бы, чтобы это оказалось шуткой. @josalions

Познакомилась с парнем в интернете, пригласил на первое свидание в кафе. Все было отлично, пока не выяснилось, что денег у него не хватает, и мы заплатили каждый за себя. Во время прогулки в парке он рассказал, что успел вытащить из куртки одного из посетителей телефон, и предложил по-быстрому сдать его в ломбард и купить мне цветы. Сразу смылась оттуда, сказав, что отойду в туалет.

Ходила на свидание с бывшим спортсменом, который интересовался, почему у меня до сих пор нет детей. Мне 27. Спрашивал, что со мной не так, раз их нет. Он был убежден, что у меня, должно быть, проблемы и мое время тикает... Сказал, что поможет сделать мне ребенка, который мне так необходим. @r0etry

Это был хоккейный матч низшей лиги, он привел своего брата. Когда я пошла в туалет, игра закончилась, а они забыли обо мне. @poorrichardspub

Прекрасный вечер, я готовилась часа три. Это наше первое свидание: ужин в ресторане, затем прогулка по ночной Москве, и вот пора домой. Я томно вздыхаю, а мой галантный кавалер решает вызвать мне машину через приложение «VIP-такси» и указывает в качестве способа оплаты по окончании поездки свою банковскую карту. Мы в ожидании, и вдруг подъезжает презентабельного вида мерседес. Я чуть ли не визжу внутри от счастья — вот это мужчина! Прощаемся, сажусь в такси, еду и на полпути слышу: «Оплата банковской картой сменяется на наличные».

Это было мое первое свидание с парнем, которому на тот момент было 22 года. Мы пошли в ресторан, который был слишком хорош для первого свидания. Он не сказал мне его название, так как хотел сделать сюрприз. Ресторан был почти пуст в будний день. Официант подошел к нашему столику и спросил: «Что-нибудь празднуете сегодня?» Мой спутник ответил: «Вообще-то это первое свидание!» — супергромко и слишком восторженно. Люди за соседними столиками определенно смотрели на нас. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Когда принесли еду, визави спросил, можно ли сфотографировать меня, чтобы отправить снимок своей маме , ведь она была так рада, что сегодня он пошел на свидание. После принесли счет. И я предложила разделить его, но молодой человек ответил: «Не волнуйся, мама дала мне денег на наше свидание». В завершение он отвез меня домой и сказал, что собирается позвонить своим родителям и рассказать, как замечательно все прошло. @murrrdith

, ведь она была так рада, что сегодня он пошел на свидание. После принесли счет. И я предложила разделить его, но молодой человек ответил: «Не волнуйся, мама дала мне денег на наше свидание». В завершение он отвез меня домой и сказал, что собирается позвонить своим родителям и рассказать, как замечательно все прошло. @murrrdith Однажды еду вся такая красивая на свидание к парню, который очень мне нравился. Он меня ждал. Когда я выходила из такси, ветер роскошно растрепал мои длинные волосы. Я от чувства собственной сногсшибательности не заметила, как огромный шлагбаум ударил меня по голове. Очнулась в луже, с огромной шишкой и обруганная охранником парковки за невнимательность. С тех пор когда я кайфую от себя, то внимательно смотрю по сторонам. А у вас есть примеры свиданий, на которых явно что-то пошло не так, но они запомнились на всю жизнь?