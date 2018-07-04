22 человека, которых детская логика застала врасплох

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Если вы когда-нибудь имели дело с детьми, то наверняка знаете, что за каждым маленьким ангелочком скрывается самый настоящий чертенок. И дело не только в классических детских шалостях: необузданная фантазия и безграничная непосредственность — вот что поистине сражает всех взрослых наповал.

AdMe.ru знает, что с детьми никогда нельзя терять бдительность, и предлагает ознакомиться со свежей порцией убедительных причин, почему это так.

Жаль, что родители не могут иметь запасную нервную систему

«8-летняя соседка увидела мой брелок для ключей и спросила: „Это твой парень?“»

Все мы в детстве считали людей старше 20 лет пожилыми

«Сегодня пришло письмо от дочки из летнего лагеря»

«Привет, мама и папа. Они могут заставить меня писать это письмо, но они не могут заставить меня что-нибудь вам рассказывать. ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ!»

Оригинальный способ избежать контакта со стоматологом

«Моя дочь подумала, что будет очень смешным подарить мне эти шоколадные кексы на День отца»

У детей свои стандарты красоты

«Клянусь, я очень старался воспитать их нормальными людьми»

Просто взрослые уже забыли, что детство — это суровая борьба без правил

«Когда я училась во 2-м классе, я притворилась, что упала, ударилась головой и не узнаю́ больше своих одноклассников. Они рассказали об этом учителю, меня отвезли в госпиталь и сделали кучу тестов. Все это время я продолжала притворяться»

Без пруфов в современном мире уже никак

«Вот такие украшения делает моя 12-летняя дочь»

Наглядное доказательство того, почему детям не стоит давать свой ноутбук

Детские секции в магазинах в конце рабочего дня выглядят так, будто там пронесся тайфун

Благодарности от детей вообще нет смысла ждать

Зато дети не умеют лицемерить

«Дочь забрала любимую игрушку брата, чтобы добавить ей шика и стиля»

«Нашла в детской этого монстра, сделанного моей дочкой. Мне стоит волноваться?»

Зловещая детская логика

«Моя 10-летняя дочь думает, что она очень остроумная»

«Конец близок».

«Кот моих родителей, когда я привезла к ним в гости внуков»

Между братьями всегда очень особая любовь

Поделитесь в комментариях рассказами о проделках ваших знакомых проказников. Или, может, вы сами в детстве были грозой района?