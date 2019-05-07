22 человека, которые умеют сохранять самообладание в любой ситуации

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Жизнь ежедневно подбрасывает нам непростые ситуации, словно проверяя нас на прочность. Но некоторые настолько прокачали свою невозмутимость, что даже немного завидно. Если кто-то выступает против их убеждений — просто делают с ним селфи. Дорогу переползает огромная змея? Они и не такое видали.

Мы в AdMe.ru считаем, что герои нашей подборки могут без зазрения совести записывать в свое резюме «стрессоустойчивость». А в качестве бонуса мы подготовили полезное видео с лайфхаками, способное решить некоторые девичьи проблемы.

Мусульманка сфотографировалась на фоне антимусульманского протеста

«Если кому-то любопытно, как хорошо держится помада от Jeffree Star: я попала в аварию, на подушке безопасности остались следы, но на лице все отлично»

«Коллегам дали задание купить новый диван в офис. Они уложились в бюджет ₽ 1 500 и заказали его в кукольном магазине»

Не зря хранила его столько лет

Суровые бородатые мужчины выходят на прогулку, даже если в конце апреля неожиданно начинается снег

Хорошо, когда врачи с пациентом на одной волне

Эти парни не понаслышке знают, что такое грязная работа, и она их точно не пугает

Наверное, проверяли на наличие скиттлзтрянки

Чертовой погоде не испортить его отпуск

Пчеловод 80-го уровня

В любой непонятной ситуации импровизируйте

Зато теперь он будто Халк. Или Шрек

Ничего необычного, просто мужчины помогают гигантскому питону перебраться через дорогу

Зато впереди еще много увлекательных попыток

История об одной разбитой в прах самооценке

«Это мой папа на работе»

«У меня полторы руки, зато я неплохо экономлю на маникюре»

Главное — делать вид, что все в порядке, даже когда за тобой... хвост

«Я просто уснула по пути на свою свадьбу»

«У меня пошла стрелка на колготках, я дорвала их, а всем сказала, что это стиль гранж»

Приближается смерч. Что будем делать? Бежать? Нет, все в порядке — постоим посмотрим

Искусство оставаться истинной леди даже с мешком картошки

Бонус: лайфхаки, которые помогут девушкам выглядеть безупречно, даже если что-то пойдет не по плану

А как бы вы поступили на месте героев нашей подборки?