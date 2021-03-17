22 человека, которые даже в крошечных квартирах сумели найти для каждой вещи свое место

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Живя в небольшой квартире, хочется использовать каждый сантиметр площади с умом. В этом могут помочь книги по организации пространства, но куда интереснее опыт других людей. Иногда им приходят в голову настолько полезные идеи, что они скорее спешат выложить фото в интернет и рассказать другим, что же такого придумали.

AdMe.ru не перестает воодушевляться, глядя на то, как с помощью воображения и усердия преображаются жилые пространства.

1. «Хаос, созданный двумя мальчишками, превратился в организованное пространство»

2. «Не знала, куда пристроить свои украшения. В итоге повесила полки, где теперь храню памятные вещи и ювелирку»

3. «Достала куча разноцветных упаковок прокладок, которые даже не закрываются. Я просто взяла контейнер для еды и переложила все в него»

4. Даже «пакеты в пакете» можно хранить красиво

5. «Никто никогда не догадается, что под этой кроватью лежат 6 контейнеров, 3 сумки, гитара и пакет с комиксами»

6. «На нашей кухне совсем не было места для утвари, поэтому мы с мужем спроектировали это»

7. «На нашей крохотной кухоньке даже продукты занимали СЛИШКОМ МНОГО места. Тогда мы заказали настенные корзинки для хранения»

8. «Расставила все по местам, купив лишь одну белую полку»

9. «Арендодатель не разрешает использовать гвозди и шурупы, поэтому я повесила клейкие застежки для картин и самоклеящиеся крючки, чтобы повесить все свои ремни, ожерелья и шляпы»

10. «Кухня в нашей новой квартире постоянно была завалена хламом, и мое настроение то и дело падало ниже плинтуса. Но теперь я наконец довольна»

11. «До и после наведения порядка под мойкой. Замена плетеной корзинки двухъярусной этажеркой была правильным решением»

12. «Наконец-то я придумала, куда пристроить все эти безделушки из путешествий»

13. «Очень удобно доставать перчатки, шарфы и варежки, когда они необходимы. Мы рассовали все зимние аксессуары в органайзер для обуви»

14. «Я взяла вешалку для штанов и подвесила сапоги. У меня появилось дополнительное место в шкафу»

15. «Как я использовала место в единственной тумбочке под раковиной»

16. Если хранить крышки на дверцах шкафчика, ящик останется свободным

17. «Приклеила магниты на дверцу аптечки, чтобы хранить все мои косметические принадлежности и шпильки для волос»

18. «Хочу поделиться своей идеей со штабелируемыми вазочками»

19. «Взгляните на мою любимую идею хранения украшений — так необычно!»

20. «Маленькая победа, но очень облегчающая жизнь. Когда полотенца лежали стопкой, было сложно вытащить только одно»

21. «Привела ящик, где хранится посуда для выпечки, в человеческий вид»

22. «До и после. Помогла подружке навести марафет в кладовой»