22 человека, которым круто повезло, когда они меньше всего этого ожидали
Про везучего человека обычно говорят: «родился в рубашке», «его отметила судьба», но иногда попадаются на свете счастливчики, которые, кажется, родились в целом комбинезоне, а у судьбы на прикроватном столике стоит их фото в нарядной рамке. Герои этой подборки как раз из таких.
AdMe.ru уже вовсю удивляется везучести авторов следующих 24 фотографий.
«Эти монеты остановили пулю и спасли жизнь моего прадеда во время Первой мировой войны»
Так выглядит машина самого удачливого парня в городе
«Моя случайная стрела попала точно в USB-порт монитора, и он остался цел»
Внутри заказанного в магазине бумажника оказались 2 доллара
В магазине дали сдачу 104-летней копейкой
Удачи много не бывает
Выиграл скидку на товар в 100 %
Пожалуй, за эту команду болеет кто-то свыше
Переставил машину за секунды до обвала дороги
Крис Лайтфут и Мэнди Флэк купили в комиссионном коробку с настольной игрой, в которой оказались драгоценности на тысячи долларов
Двойное удовольствие
«Потерял на матче сотовый, получил его обратно вместе с селфи своих кумиров»
Вот уж кто точно вкачивал все очки опыта в удачу
Когда рядом паркуются 2 везунчика
«К такому меня жизнь не готовила! Но все равно приятно»
Оказаться в одиночестве на Великой Китайской стене — истинная удача
Парень просто хотел дать пять своему кумиру
Действительно огромная порция удовольствия
«Случайно отправил в шредер важную квитанцию, но нужная информация уцелела»
Шуруп решил пожалеть шину
Яйца с двумя желтками — это для слабаков. Вот вам тройная удача
«Нашел этот сейф под ковром в доме, который только что купил»
А вам когда-нибудь приходилось испытывать удачу на прочность?