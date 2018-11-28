22 человека, которым круто повезло, когда они меньше всего этого ожидали

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Про везучего человека обычно говорят: «родился в рубашке», «его отметила судьба», но иногда попадаются на свете счастливчики, которые, кажется, родились в целом комбинезоне, а у судьбы на прикроватном столике стоит их фото в нарядной рамке. Герои этой подборки как раз из таких.

AdMe.ru уже вовсю удивляется везучести авторов следующих 24 фотографий.

«Эти монеты остановили пулю и спасли жизнь моего прадеда во время Первой мировой войны»

Так выглядит машина самого удачливого парня в городе

«Моя случайная стрела попала точно в USB-порт монитора, и он остался цел»

Внутри заказанного в магазине бумажника оказались 2 доллара

В магазине дали сдачу 104-летней копейкой

Удачи много не бывает

Выиграл скидку на товар в 100 %

Пожалуй, за эту команду болеет кто-то свыше

Переставил машину за секунды до обвала дороги

Крис Лайтфут и Мэнди Флэк купили в комиссионном коробку с настольной игрой, в которой оказались драгоценности на тысячи долларов

Двойное удовольствие

«Потерял на матче сотовый, получил его обратно вместе с селфи своих кумиров»

Вот уж кто точно вкачивал все очки опыта в удачу

Когда рядом паркуются 2 везунчика

«К такому меня жизнь не готовила! Но все равно приятно»

Оказаться в одиночестве на Великой Китайской стене — истинная удача

Парень просто хотел дать пять своему кумиру

Действительно огромная порция удовольствия

«Случайно отправил в шредер важную квитанцию, но нужная информация уцелела»

Шуруп решил пожалеть шину

Яйца с двумя желтками — это для слабаков. Вот вам тройная удача

«Нашел этот сейф под ковром в доме, который только что купил»