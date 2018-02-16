22 человека, которые привыкли быть победителями по жизни

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Находчивость и умение не сдаваться нужны не только для серьезных дел. Иногда эти качества помогают в простых повседневных вопросах. А некоторые случаи упорства действительно достойны того, чтобы их записали в историю.

AdMe.ru покажет вам людей, которые способны выйти победителями из любой ситуации.

Торнадо помог соседу украсить дом к Хеллоуину

«У меня под рукой не было колец для крепления занавески»

Если на улице плохая погода, используйте это с умом

Когда нельзя приносить напитки в бассейн

«Мой дедушка был в больнице в стране третьего мира. Там не было инвалидных кресел, так что они решили импровизировать»

Отличный способ скрыть недостаток и выглядеть модно

Отличный способ сделать себе шашлык не в сезон пикников

Когда нет снега, но очень хочется сделать снеговика

«Вот такое объявление вывесили в кафе недалеко от моего дома»

Нужно было выяснить, не тяжелее ли посылка 500 граммов

«Придумал, как использовать старый телефон»

«Не нашел камуфляж и использовал свадебное платье жены»

«Я нашел способ быстро охлаждать еду»

Когда очень хочешь себе трон как в «Игре престолов»

Находчивые молодые люди

«Сказала брату, что он может съесть половину моего винограда»

«Нарисовал на фургоне горы, чтобы скрыть ржавчину»

«Диплом наконец пригодился»

В офисе был тест на знание Google

«Моя собака погрызла кроссовки моего отца, и он превратил их в сандалии»

«Мы должны отомстить всем девушкам, которые отнимают наши вещи»

«Мы украли такси Дэвида Духовны, пока он делал с кем-то селфи»

Бонус: вот что нужно делать на скучных мероприятиях

Есть ли у вас знакомые, которые никогда не проигрывают? Или, может быть, вы сами такой человек и сталкивались с похожими ситуациями? Оставляйте свои истории в комментариях.