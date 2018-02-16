22 человека, которые привыкли быть победителями по жизни
Находчивость и умение не сдаваться нужны не только для серьезных дел. Иногда эти качества помогают в простых повседневных вопросах. А некоторые случаи упорства действительно достойны того, чтобы их записали в историю.
AdMe.ru покажет вам людей, которые способны выйти победителями из любой ситуации.
Торнадо помог соседу украсить дом к Хеллоуину
«У меня под рукой не было колец для крепления занавески»
Если на улице плохая погода, используйте это с умом
Когда нельзя приносить напитки в бассейн
«Мой дедушка был в больнице в стране третьего мира. Там не было инвалидных кресел, так что они решили импровизировать»
Отличный способ скрыть недостаток и выглядеть модно
Отличный способ сделать себе шашлык не в сезон пикников
Когда нет снега, но очень хочется сделать снеговика
«Вот такое объявление вывесили в кафе недалеко от моего дома»
Нужно было выяснить, не тяжелее ли посылка 500 граммов
«Придумал, как использовать старый телефон»
«Не нашел камуфляж и использовал свадебное платье жены»
«Я нашел способ быстро охлаждать еду»
Когда очень хочешь себе трон как в «Игре престолов»
Находчивые молодые люди
«Сказала брату, что он может съесть половину моего винограда»
«Нарисовал на фургоне горы, чтобы скрыть ржавчину»
«Диплом наконец пригодился»
В офисе был тест на знание Google
«Моя собака погрызла кроссовки моего отца, и он превратил их в сандалии»
«Мы должны отомстить всем девушкам, которые отнимают наши вещи»
«Мы украли такси Дэвида Духовны, пока он делал с кем-то селфи»
Бонус: вот что нужно делать на скучных мероприятиях
Есть ли у вас знакомые, которые никогда не проигрывают? Или, может быть, вы сами такой человек и сталкивались с похожими ситуациями? Оставляйте свои истории в комментариях.
Фото на превью meechonmars/twitter