22 человека, которые не разводят нюни, а решают проблемы. Как могут, так и решают

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Каждому человеку хотя бы раз в жизни встречалась проблема, требующая незамедлительного и подчас креативного решения. В таких ситуациях люди делятся на 2 типа: одни теряются и расстраиваются, а другие с блеском выходят из сложившейся ситуации, используя смекалку и хитрость на всю катушку. Как герои нашей новой подборки.

Мы в AdMe.ru завидуем белой завистью людям, которые способны найти решение любой проблемы с помощью фантазии и подручных материалов. И даже утащили некоторые фото в копилочку лайфхаков. А в конце вас ждет бонус — история, достойная медали за предприимчивость.

Вы не видели случайно этого котика?

«Потерялся».

Хватит ржать! У человека трагедия. © jondufault / Twitter

«Неожиданная метель. Пришлось проявить смекалку»

«Сделал жене этикетки на контейнеры для ее контактных линз»

«Близко! Далеко!»

«У кота моей тетушки это вместо ветеринарного воротника»

Когда есть сварочный аппарат, абсолютно ничего не может сломаться

«Вот как я решил проблему перегрева компьютера»

«Жене исполнилось 38, а у меня не оказалось свечки-восьмерки, поэтому пришлось импровизировать»

Когда нет балкона

«Сосед предпочел покрасить дерево в цвет забора вместо того, чтоб спилить его»

«Если ваш ключ обломился, делайте, как мой друг сегодня: воткните его в картофелину»

«Отремонтировал крышку стиральной машины»

Когда нужно много молотого перца для готовки

«Батя сломал микроволновку и пришел домой с блендером, в котором можно варить супы»

«У нас на работе в туалете сняли зеркало. Пришлось как-то выходить из положения»

«Я пытался анонимно оставить подарок у дома друзей. Закрыл лицо, чем смог, а они прислали мне это»

«Зеркало в ванной разбилось, но я быстренько все исправил»

«Моя мама заботится о собаке сестры, пока та в отпуске. Сегодня утром она прислала мне это»

«Жена недовольна новым душем. Но что вы хотите за £ 60?»

Самодельная этикетка в магазине

«Отцу нужно было сделать снимок экрана, и он отсканировал смартфон»

«У собаки друзей при езде слезятся глаза. Пришлось им импровизировать. Добро пожаловать в штурмовики»

И обещанный бонус. Всем бы такую маму!

Сегодня к нам в отдел зашла женщина. Ей нужно было решить два вопроса. Во-первых, нет ли у программистов вакансии для ее сына, который летом защищает диплом. Во-вторых, не возьмется ли кто из программистов написать этому сыну программу для диплома, а то он сам не может. © 444571 / Bash.im

