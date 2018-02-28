22 человека, которые могут любую ситуацию обернуть в шутку

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Мир держится на неунывающих оптимистах, способных поднять настроение всем, кто их окружает. Не верите? Посмотрите нашу статью. Уверяем, улыбка у вас сохранится на весь день.

AdMe.ru собрал для вас подборку снимков, после которых веришь, что юмор может победить все что угодно. Что, кстати, отлично подтверждает бонус в конце статьи.

Кошачьи инстинкты не могут позволить пройти мимо картонной коробки и не залезть в нее, даже если ты Черная пантера

Когда у шутника еще и явный художественный талант

Хмм, теперь я знаю, что сказать, когда меня ночью застукают около холодильника

«Помните... Чем больше вы весите, тем сложнее вас похитить. Оставайтесь в безопасности... Ешьте пироги».

Да, это именно то, что имелось в виду, спасибо

«Пожалуйста, прячьте посылки от мужа».

У мерчандайзеров свое чувство юмора, и иногда оно довольно специфическое

Когда ты крутой байкер, но не можешь противостоять детской площадке

Этой девушке в смелости не откажешь. И в самоиронии тоже

«Настоящая / Ненастоящая».

С веселыми друзьями креативная встреча в аэропорту обеспечена

«Кирстен, добро пожаловать домой после реабилитации».

У мусорщиков тоже есть чувство юмора

«Приятных вам праздников. Ваши мусорщики Шон и Кевин».

«Это лучшая поздравительная открытка, подаренная мне ребенком»

— То, как ты ведешь себя на публике, отражается на мне как на родителе. — Ты нагадил, пока говорил это.

Отличный подарок от мужа на День всех влюбленных

Есть люди, которые не теряют чувство юмора даже после стихийных бедствий

«Бесплатные деревья. Требуется сборка».

«Наш знакомый женился на своей девушке, и мой лучший друг был свидетелем на свадьбе»

Когда ты работаешь один, но знаешь, чего хотят инвесторы

«Наша невероятная команда

У логики нет границ.

Adilovski — главный дизайнер

Adil DEVECİ — главный маркетолог

Deveciloper — главный разработчик»

«Мой олимпийский талант»

«Так бы мог отвечать мой шкаф каждый раз, когда я в панике кричу, что мне нечего надеть»

Не пускайте приколистов на кухню

«Мой талант? Я могу поместиться в сумке»

В этом магазине знают, что такое юмор

«Замороженное, как мое сердце».

Мамы тоже умеют пошутить

Хорошего вам дня и такого же настроения, как у этих пузырьков!

Бонус: интересно, это сарказм или правда?

А у вас были ситуации, когда выручало только чувство юмора? Расскажите нам о них.