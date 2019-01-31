22 человека, которые мыслят настолько широко, что хотелось бы немного сузить
Ученые из Гарвардского университета выяснили, что мозг творческих людей имеет характерные особенности. Он может одновременно задействовать нейронные сети, которые обычно не функционируют вместе. А герои сегодняшней подборки доказали, что иногда творческое начало — штука непредсказуемая. И, когда оно выходит за рамки, это может привести к самым неожиданным результатам.
Мы в AdMe.ru давно знаем, что богатую фантазию можно сравнить с оружием массового поражения. И вот новая порция фотоподтверждений.
Когда готов к новым отношениям
Отлично сочетается с супом из чая
Теряемся в догадках, на какое мероприятие можно прийти в таких
А что у вас сегодня на десерт?
Эффект неожиданности в действии
Интересно, можно ли надеть это на экзамен?
«Мое новое хобби — фотографирую телевизор под определенным углом»
Кто-то основательно подготовился к году Свиньи
Когда знаешь толк в необычных селфи
Попробовали бы такой торт?
Когда умеешь выйти из ситуации, используя подручные средства
Тюнинг автомобиля. Уровень: ми-ми-ми
Кто-то пересмотрел мультиков
Суровый маркетинг
«Встретил этого парня в супермаркете. Он не косплеер и ходит в таком виде каждый день. Говорит, что он — небесный принц»
Маникюр любителя пиццы
Просто сумка в виде пакетика силикагеля. Теперь вы видели все
Когда хочешь быть такой же милой, как корги
«Я восхищен количеством деталей. А вот его девушка, скорее всего, нет»
Женщина связала копию себя и своей собаки
Иностранный студент был госпитализирован в Китае и получил записку от медсестры, которая не говорит по-английски
«Сегодня после 22:00 не _, не_.
Завтра утром в 8:00».
Еще одно доказательство того, что от мухоморов лучше держаться подальше
Фото на превью Manifest1980 / pikabu