22 человека, которые мыслят настолько широко, что хотелось бы немного сузить

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Ученые из Гарвардского университета выяснили, что мозг творческих людей имеет характерные особенности. Он может одновременно задействовать нейронные сети, которые обычно не функционируют вместе. А герои сегодняшней подборки доказали, что иногда творческое начало — штука непредсказуемая. И, когда оно выходит за рамки, это может привести к самым неожиданным результатам.

Мы в AdMe.ru давно знаем, что богатую фантазию можно сравнить с оружием массового поражения. И вот новая порция фотоподтверждений.

Когда готов к новым отношениям

Отлично сочетается с супом из чая

Теряемся в догадках, на какое мероприятие можно прийти в таких

А что у вас сегодня на десерт?

Эффект неожиданности в действии

Интересно, можно ли надеть это на экзамен?

«Мое новое хобби — фотографирую телевизор под определенным углом»

Кто-то основательно подготовился к году Свиньи

Когда знаешь толк в необычных селфи

Попробовали бы такой торт?

Когда умеешь выйти из ситуации, используя подручные средства

Тюнинг автомобиля. Уровень: ми-ми-ми

Кто-то пересмотрел мультиков

Суровый маркетинг

«Встретил этого парня в супермаркете. Он не косплеер и ходит в таком виде каждый день. Говорит, что он — небесный принц»

Маникюр любителя пиццы

Просто сумка в виде пакетика силикагеля. Теперь вы видели все

Когда хочешь быть такой же милой, как корги

«Я восхищен количеством деталей. А вот его девушка, скорее всего, нет»

Женщина связала копию себя и своей собаки

Иностранный студент был госпитализирован в Китае и получил записку от медсестры, которая не говорит по-английски

«Сегодня после 22:00 не _, не_. Завтра утром в 8:00».

Еще одно доказательство того, что от мухоморов лучше держаться подальше