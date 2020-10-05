22 человека, которые доказали, что необязательно все покупать в магазине

Одни решаются на творчество из-за того, что не смогли найти в магазине нужную вещь, другие стараются восстановить то, что, казалось бы, безнадежно уничтожило время. А третьи, похоже, просто любят окружать себя вещами ручной работы. Когда у человека появляется свободное время и желание сотворить что-то для себя, в итоге нередко получается шедевр, который покоряет и вдохновляет людей на просторах интернета.

AdMe.ru отыскал людей, которым нужны лишь идея и немного обычного материала, чтобы сделать произведение искусства.

«Моя бабушка пару месяцев жаловалась на сломанный стол. Я решила его переделать»

«Соседи построили новый забор и предусмотрели в нем окно для собаки»

«В этом гараже трубы покрасили так, чтобы они сочетались с деревьями на стене»

«Сделала парочку аксессуаров»

«Роликовые коньки, которые я сделал для своей девушки на день рождения»

«Сделал подставку для своего iPad. Понадобились остатки дерева и 10 минут времени»

«Я сделал этот кофейный столик с прозрачной вставкой из эпоксидной смолы»

«Я сделал кольцо из дамасской стали и опаловой крошки»

«Сделал летнюю кухню из восстановленной дорожки для боулинга»

«Построил нашему сыну собственную крепость»

«Сказочное дерево для моей дочери»

«Реставрация старого комода»

«Нам нужен был кофейный столик для новой квартиры, поэтому мы с девушкой сделали его»

«Я долгое время мечтал разводить цыплят, но живу в съемном жилье. Поэтому не хотел вкладывать время и деньги в это, вдруг придется переехать»

«Здорово, что родители согласились выделить возле их дома небольшой участок, чтобы я воплотил свое желание».

«Сделал разделочную доску из древесины падука и клена, которая выглядит, как кирпичная стена»

«Сделала на стене акцент в елочку»

«Школа, в которой учится мой ребенок, заказала у меня проект места для хранения рюкзаков и контейнеров с едой на улице»

«Таким я его купил — и так он выглядит сейчас»

«Левое фото: в таком виде вентилятор продавался с пометкой, что он нерабочий. Правое фото: я привел его в человеческий вид, оказалось, что он вовсе не сломан».

«Я спроектировал и построил садовую мебель из сосны. Всегда нравился узор елочкой, но мне также хотелось внести свой вклад в оригинальный рисунок»

«У меня всю жизнь были кошки, но я терпеть не могу запах и вид лотка. Я пробовал покупать закрытые, с маленькими дверцами, но ничего не помогало»

«Когда я наконец переехал в свой дом, я нашел идеальное решение этой проблемы».

«Для столовой мы с женой искали люстру с лампочками Эдисона. Но по приемлемой цене ничего не смогли найти»

«В итоге я решил попробовать сделать люстру самостоятельно. Остался очень доволен результатом».

«Я купил дешевую запущенную лодку 70-х годов и чуть не сошел с ума, пока ее восстанавливал. Но дело сделано»