AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

22 человека, которые доказали, что необязательно все покупать в магазине

----
-

Одни решаются на творчество из-за того, что не смогли найти в магазине нужную вещь, другие стараются восстановить то, что, казалось бы, безнадежно уничтожило время. А третьи, похоже, просто любят окружать себя вещами ручной работы. Когда у человека появляется свободное время и желание сотворить что-то для себя, в итоге нередко получается шедевр, который покоряет и вдохновляет людей на просторах интернета.

AdMe.ru отыскал людей, которым нужны лишь идея и немного обычного материала, чтобы сделать произведение искусства.

«Моя бабушка пару месяцев жаловалась на сломанный стол. Я решила его переделать»

© xEnoughSaidx / Twitter

«Соседи построили новый забор и предусмотрели в нем окно для собаки»

© PadreZissou / Reddit

«В этом гараже трубы покрасили так, чтобы они сочетались с деревьями на стене»

© lilcrazyace / Reddit

«Сделала парочку аксессуаров»

© sunrisesunsetblvd / Reddit

«Роликовые коньки, которые я сделал для своей девушки на день рождения»

© V3nd3l / Reddit

«Сделал подставку для своего iPad. Понадобились остатки дерева и 10 минут времени»

© legend279000 / Reddit

«Я сделал этот кофейный столик с прозрачной вставкой из эпоксидной смолы»

© zacharyms / Imgur

«Я сделал кольцо из дамасской стали и опаловой крошки»

© q3drings / Imgur

«Сделал летнюю кухню из восстановленной дорожки для боулинга»

© Unknown user / Imgur

«Построил нашему сыну собственную крепость»

© NapKingCole / Imgur

«Сказочное дерево для моей дочери»

© polygonracer12 / Imgur

«Реставрация старого комода»

© kodonnell327 / Imgur

«Нам нужен был кофейный столик для новой квартиры, поэтому мы с девушкой сделали его»

© qmr55 / Imgur

«Я долгое время мечтал разводить цыплят, но живу в съемном жилье. Поэтому не хотел вкладывать время и деньги в это, вдруг придется переехать»

© cackalackybuilds / Imgur

«Здорово, что родители согласились выделить возле их дома небольшой участок, чтобы я воплотил свое желание».

«Сделал разделочную доску из древесины падука и клена, которая выглядит, как кирпичная стена»

© Guitrum / Imgur

«Сделала на стене акцент в елочку»

© abbyservices / Imgur

«Школа, в которой учится мой ребенок, заказала у меня проект места для хранения рюкзаков и контейнеров с едой на улице»

© Unknown user / Imgur

«Таким я его купил — и так он выглядит сейчас»

© Unknown user / Imgur

«Левое фото: в таком виде вентилятор продавался с пометкой, что он нерабочий. Правое фото: я привел его в человеческий вид, оказалось, что он вовсе не сломан».

«Я спроектировал и построил садовую мебель из сосны. Всегда нравился узор елочкой, но мне также хотелось внести свой вклад в оригинальный рисунок»

© svengali911 / Imgur

«У меня всю жизнь были кошки, но я терпеть не могу запах и вид лотка. Я пробовал покупать закрытые, с маленькими дверцами, но ничего не помогало»

© RhymesWithPants / Imgur

«Когда я наконец переехал в свой дом, я нашел идеальное решение этой проблемы».

«Для столовой мы с женой искали люстру с лампочками Эдисона. Но по приемлемой цене ничего не смогли найти»

© Unknown user / Imgur

«В итоге я решил попробовать сделать люстру самостоятельно. Остался очень доволен результатом».

«Я купил дешевую запущенную лодку 70-х годов и чуть не сошел с ума, пока ее восстанавливал. Но дело сделано»

© Unknown user / Imgur, © 1974Laser / Reddit

А часто ли вы что-то ремонтируете или строите своими руками?

----
-