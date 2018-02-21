22 гениальных человека, достойных награды «Сотрудник года»

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В каждом офисе есть сотрудники, которые успевают не только справляться с обязанностями, но и веселить окружающих своими изящными выходками и шутками. Прямо как эти люди их нашей фотоподборки. И как они все успевают?

AdMe.ru нашел примеры людей, которые никогда не дадут заскучать ни себе, ни своим коллегам. А вы мотайте на ус да берите с них пример!

«Вот что делает мою работу терпимой»

«Моя карьерная лестница»

Теперь вы знаете, как это выглядит со стороны

«Коллега ушла в декретный отпуск, и мы решили вырастить на ее столе газон»

Одно невеселое утро в офисе

«У коллеги был день рождения, и мы решили презентовать ей Железный трон»

Еще один простой способ создать рабочий вид

«У нас нет дресс-кода», — говорили они. «Одевайся как хочешь», — говорили они

Ребята, что тут вообще происходит?

«Вот уже 2 месяца в нашем бизнес-центре работает только 1 лифт из 3. Какой-то шутник сегодня повесил вот это»

«Пришел сегодня в офис и увидел это»

Наверняка всю работу переделали

«Это у меня еще есть настроение, между прочим»

«Подготовили инструкцию для новичка»

«Так прошло сегодняшнее важное совещание»

Когда на работе много свободного времени и с юмором порядок

Лайфхак интроверта

В этом офисе придумали вот такой спуск из офиса сразу на ресепшен. Или на больничный

Работники двух противоположных офисных зданий развязали настоящую войну из стикеров. Так выглядит победитель

«Коллега почти никогда не бывает в офисе, и я наконец нашел ему замену»

«Перед увольнением коллега оставил по всему офису свои смешные фотки в самых неожиданных местах. Недавно нашли очередную на задней панели настенных часов: он уволился 2 года назад»

Крестики-нолики? Почему бы и нет!