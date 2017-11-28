22 безбашенных истории от истинных королей провала

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Если уж садиться в лужу — то с размахом. Ведь ошибки дарят бесценный опыт, а иногда еще и безудержное веселье — в основном, конечно, окружающим, но если мы умеем посмеяться над собой, то и нам самим.

AdMe.ru собрал истории настоящих профессионалов неудач и провалов.