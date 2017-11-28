22 безбашенных истории от истинных королей провала
Если уж садиться в лужу — то с размахом. Ведь ошибки дарят бесценный опыт, а иногда еще и безудержное веселье — в основном, конечно, окружающим, но если мы умеем посмеяться над собой, то и нам самим.
AdMe.ru собрал истории настоящих профессионалов неудач и провалов.
- Моя девушка пользуется кремом для депиляции. Однажды флакон протек и она не придумала ничего лучше, чем вылить его в пустую бутылку из-под шампуня. Угадайте, кто однажды вышел из ванной лысым как коленка?
- Однажды в детстве я бежала по кухне, поскользнулась и упала прямо на железную формочку для печенья, которая валялась на полу. Слезы, крики, боль. И шрам. На попе. В форме сердечка.
- Букет невесты попал мне по башке, отскочил и упал в руки к другой девушке. С моей личной жизнью все ясно.
- Как-то мы с коллегой решили отметить получение зарплаты. Зашли в бар, выпили по чуть-чуть, потом еще по чуть-чуть... Вы себе даже не представляете, какой это стыд — стоять наутро перед мужем с наполовину выбритой головой, фингалом под глазом, на костылях и в костюме миньона.
- Мой парень был в шоке, когда увидел, как я отдираю с лица прозрачную маску-пленку. Минуты 2 не шевелился и лишь один его глаз дергался, но потом он, видимо, собрался с силами и на полном серьезе выдал: «У тебя так часто кожа слоями слезает?»
- Я просто студент и устроился на работу в коммунальное учреждение города, занимающееся спиливанием деревьев. И был уволен в первый же день, потому что расплакался над спиленной акацией, посчитав ее кольца. Их было 212. Вот такой сентиментальный дровосек. Хорошо, что хоть на мясокомбинат не пошел.
- Недавно купила себе новый фен с наворотами. Решила поэкспериментировать и забабахать прическу, чтобы ходить по квартире и потолок чесать. Получилось. Спустя пять минут зацепилась за люстру, запуталась в ней и стояла посреди комнаты 4 чертовых часа, ибо распутаться не вышло, ровно как и достать до телефона. Видели бы вы лицо моего парня, который не мог до меня дозвониться, распереживался, отпросился с работы и, вломившись в квартиру, застал меня в таком положении. Этот придурок еще полчаса смеялся надо мной и отправлял фотки друзьям.
- Люблю детективы. Взяла книгу в библиотеке. Только начала читать, как заметила, что кто-то подчеркнул имя одного из персонажей и дописал: «Это убийца».
- Зашла в ванную не включая свет, и тут на меня напал призрак! Тянет ко мне свои ледяные лапищи, так сыро стало, холодно, а он, видимо, решил в меня вселиться и начал в рот залезать. Как заору... Прибежала мама, включила свет: а нет, все в порядке, просто на меня упала свежепостиранная простыня.
- Я сильно опаздывал, и вдобавок по пути ужасные пробки. Решил припарковать машину и дойти пешком. Я успел. На техосмотр. Без машины.
- Мой парень очень плохо принял новость о нашем разрыве. Он проткнул дрелью все мои учебники. Снизу, там где находится номер страницы.
- Я устроилась стажером в одну фирму. Каждый понедельник мы тянем жребий, кто будет варить кофе остальным всю неделю. Уже четвертый раз вытягивают мое имя. Как потом оказалось, они писали его на всех бумажках.
- Сегодня в торговом центре я заметила в углу женщину в странной скрюченной позе. Похоже, что ей плохо. Подошла сзади и взяла за плечи: «Как вы? Вам нужна помощь?» Раздался дикий хохот продавщиц. Это был манекен.
- После того как у телефона разбился экран, он стал жить отдельной жизнью. Я в мессенджере написала парикмахеру, что очень довольна своим новым цветом волос. После хвалебной оды телефон отправил штук 10 блюющих смайлов. Заметила я это только тогда, когда снова решила записаться к нему через месяц.
- Я что-то увлеченно рассказывала мужу в машине минут десять без перерыва. Он машинально попытался убавить звук на радио, которое было выключено.
- Хочу сделать девушке предложение, купил шикарное кольцо, коробочку. Сегодня зачем-то решил примерить, надел, полюбовался и не смог снять. Ни мылом, ни маслом, никаким другим способом не снимается. Через 30 минут девушка вернется с работы, а я сам себе сделал предложение.
- Только я так умею: заглянуть на страницу жены моего бывшего, смотреть ее фотографии, чихнуть и лайкнуть фотку носом.
- Влюбилась в розовые тапочки из искусственного меха. Купила. Ходила по дому весь вечер довольная, а ложась спать, оставила их у кровати. Ночью встала попить, опускаю ноги — ра-а-аз — и понимаю, что наступила на что-то! Первая мысль: на кота! Вторая: у меня нет кота! Как я вопила, слышали, наверное, даже соседи...
- Напек гору блинов для американских коллег. Один из них взял нож и разрезал их. Как торт.
- Сегодня я дрессировал муху. 10 минут водил мышкой по экрану и сгонял ее с места на место. 10 минут за моей спиной стоял начальник и молча наблюдал.
- Я стояла в дверном проеме, прислонившись спиной к косяку, чихнула, ударилась лбом о противоположный косяк, отрикошетила обратно и приложилась затылком о тот косяк, к которому была прислонена.
- Открывая баночку крема Nivea, я облизала фольгу.