22 абсурдных фото, на которых все не так и все не то

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Вы когда-нибудь окидывали взглядом обстановку вокруг с ощущением, словно что-то не так? Будто что-то мелькает в самом уголке глаза, и сразу нельзя понять, что происходит? Разглядывая следующие фотографии, мы, кажется, в полной мере познали это ощущение.

AdMe.ru собрал 22 снимка, происходящее на которых вызывает слишком много вопросов.

При взгляде на ноги этой девушки начинает кружиться голова

Либо эволюция незаметно сделала серьезный шаг вперед, либо тут что-то не так

Этот парень заставляет начать сомневаться в законах физики

«Клянусь, я думал, что это не юбка, а размытая ради цензуры область»

Видимо, это очень ленивая лягушка

Кажется, отражение этого парня живет своей жизнью, и жизнь эта явно криминальная

«Я просто хотел выпить стакан воды»

«Обновление Windows».

«Что-то мне подсказывает, что не стоит садиться на эту скамейку»

Почему-то эти пчелы решили, что улей лучше всего сделать на детской площадке

Тот момент, когда родители оставили тебя дома одного на все выходные и вот-вот должны вернуться

Бассейн закрыт, однозначно

Видимо, великан заказал Хэппи Мил, больше такое объяснить нечем

«Мой жених очень волнуется, когда я показываю ему свои руки»

Живой, хотя и неправильный пример того, как работает пищевая цепочка

Мы до сих пор пытаемся это объяснить

Вы тоже видите корову на заднем сиденье этого автомобиля?

«Хм, что-то мне подсказывает, что это не самая удачная сделка»

«$ 1» / «Стоимость: $ 2».

Как такое вообще могло произойти?

«Услышал громкий взрыв, а затем на мое окно приземлилась эта буханка хлеба. Не знаю теперь, что и думать»

«Даже не представляю, как эта тачка оказалась в моем бассейне»

У нас только один вопрос: зачем?

«Что-то мне подсказывает, что у этих конфет уже можно не проверять срок годности»

Фотографии закончились, а вопросов у нас до сих пор больше, чем ответов. Может быть, вы сможете лучше объяснить, что здесь творится? Ждем ваши предположения в комментариях.