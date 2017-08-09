21 пример того, как правильно фотографироваться в отпуске

Бумажное или цифровое фото можно уничтожить. А вот эмоции, чувства, которые были на момент съемки, — это то, что остается навсегда с человеком, и никто не сможет этого отнять. Одна яркая, необычная фотография стоит десятков, а то и сотен однотипных снимков.

AdMe.ru остался под большим впечатлением, когда делал эту подборку. Добавляйте в комментариях свои необычные фото — пополняйте нашу коллекцию.

Если все ваши групповые фото выглядят будто с выступления хора, возьмите пример с этих ребят

Но больше людей не значит больше креатива. Для интересного сюжета хватит и пары смелых друзей

Держать любимую на руке — прошлый век. Лучше глотнуть или поднять вверх тормашками

Даже один человек в кадре может сделать шедевр

Хорошо, когда фотографии передают движение

Но еще лучше, когда на фото живые эмоции

Фото на превью depositphotos, instagram

117 На склад!
3 Комментарии
  • 9 августа 2017
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  • 18139

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