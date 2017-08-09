21 пример того, как правильно фотографироваться в отпуске
Бумажное или цифровое фото можно уничтожить. А вот эмоции, чувства, которые были на момент съемки, — это то, что остается навсегда с человеком, и никто не сможет этого отнять. Одна яркая, необычная фотография стоит десятков, а то и сотен однотипных снимков.
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Если все ваши групповые фото выглядят будто с выступления хора, возьмите пример с этих ребят
Но больше людей не значит больше креатива. Для интересного сюжета хватит и пары смелых друзей
Держать любимую на руке — прошлый век. Лучше глотнуть или поднять вверх тормашками
Даже один человек в кадре может сделать шедевр
Хорошо, когда фотографии передают движение
Но еще лучше, когда на фото живые эмоции
Фото на превью depositphotos, instagram