21 СМС-переписка, доказывающая, что отношения — это сложная, но крайне забавная штука
Пожалуй, у каждой современной пары, помимо истории их любви, обязательно хранится и история переписки. Здесь все: и флирт, и подколы, и ссоры, и бурные примирения, и самые трогательные признания.
AdMe.ru собрал коллекцию сообщений, которые в очередной раз демонстрируют: как бы ни были сложны отношения в паре, от любви и капельки юмора никуда не деться.
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Фото на превью XOashh_/twitter.com