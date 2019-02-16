21 школьное изобретение, которое достойно Нобелевской премии

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Для некоторых школа и университет — это второй дом не только на годы учебы, но и на всю жизнь. Люди, которые там работают, всеми силами стараются сделать это место привлекательным для студентов, чтобы их жизнь стала проще, а занятия — интереснее. Смотришь на некоторые учебные заведения — и даже хочется остаться там навсегда.

AdMe.ru собрал фотографии креативных изобретений из школ и университетов, после просмотра которых вам наверняка захочется воочию увидеть людей, которые это все придумали.

1. Это коврик у класса математики

2. «Так в моем университете борются с теми, кто ворует калькуляторы»

3. Это школьные шкафчики, разукрашенные как книги

4. «В моем университете можно зарядить телефон на бесплатной станции, не боясь, что его украдут»

5. Это белая стена специально для тех, кто хочет поделиться своими идеями

6. «В нашей средней школе есть шкафчики для скейтбордов»

7. Это настоящая лестница мечты! И сделать ее оказалось проще простого

«Ненавидите плестись в толпе за медленными людьми? В моей школе просто добавили надписи „Ходьба“, „Бег“, „Пишу сообщение“ на лестницы в каждом корпусе».

8. «В моей школе борются с мусором с помощью баскетбольных колец над баками»

9. «В школе моей дочери используют эти машины, чтобы возить детей по зданию»

10. Дети в этой школе зарабатывают специальные жетоны, которые потом могут обменять на книги из автомата

How cool ... the first book vending machine in one of our Buffalo Public schools. Kids earn tokens and get a free book! Hey, authors, anyone want to help keep it filled? #kidsneedbooks pic.twitter.com/pk4NYrH5lp — Dee Romito (@writeforapples) November 27, 2018

11. «Кто-то добавил огнетушитель к школьной книге „451 градус по Фаренгейту“»

12. Теперь скучный коридор выглядит как настоящий шедевр

13. Это дорожка из камней, которые разрисовали студенты. Кто бы мог подумать, что такой простой декор будет выглядеть так красиво?

14. «Автоматы в моей школе продают учебные принадлежности»

15. Почему-то мы уверены, что ученики в этой школе знают эти правила на «отлично»

16. В этом классе кулинарии повесили зеркало над столом. Так ученикам видно, что делает учитель

17. Свидания вслепую с книгой — отличный способ мотивировать к чтению тех, кто любит сюрпризы

18. Сидеть в таких школьных креслах, пожалуй, даже уютнее, чем дома

19. Еще одно впечатляющее место для занятий и отдыха в школьной библиотеке

20. Наверняка такие планшетные столы очень скоро заменят обычные почти во всех школах

21. В Технологическом университете Мюнхена поставили горки. Это явно мотивирует студентов не пропускать занятия