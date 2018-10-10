21 пример современного сервиса, который будто переместился к нам из будущего

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Пересматривая фильм «Назад в будущее — 2», когда Марти Макфлай вместе с Доком переместились на машине времени в 2015 год, на лице возникает легкая ухмылка. Ведь 2015 год в фильме производства 1989-го довольно сильно отличается от того, что мы с вами имеем сегодня в реальной жизни. Однако, если хорошенько подумать, так ли сильно сценаристы трилогии ошибались в своих представлениях? Современные магазины заполнены всеми этими крутыми штуками, а сервис в них порой превосходит все ожидания.

Мы в AdMe.ru собрали для вас простые примеры из повседневной жизни, которые доказывают, что будущее уже наступило. И нам с вами посчастливилось жить в нем.

Столы в McDonald’s, за которыми с удобством разместятся и взрослые, и дети

«В одном из ресторанов нам дали песочные часы. Как только песок пересыплется из одного сосуда в другой, официант должен принести наш заказ»

«Заказал апельсиновый сок. Мне принесли это. Я по крайней мере уверен, что мой сок натурален на 100 %»

Вот таким образом в одном из кафе замаскированы зарядные устройства для телефонов посетителей

«В местном кафе есть специальный держатель, благодаря которому соус всегда готов к использованию»

«В мой холодный кофе вместо льда добавили замороженные кофейные кубики, чтобы вода не разбавляла крепость напитка»

Пакеты, благодаря которым вы всегда будете знать, какие продукты необходимо убрать в холодильник в первую очередь

«Свежие продукты, которые не требуют заморозки». «Холодные и замороженные продукты».

В этом кафе под кранами с питьевой водой поставили горшки с растениями, чтобы капающая вода дополнительно увлажняла почву

Кувшин с емкостью для льда, чтобы пиво оставалось холодным как можно дольше

Владельцы этого заведения точно попадут в рай

«Бесплатная еда. Дорогие друзья, если вы голодны и у вас нет денег для оплаты, просто позвоните в колокольчик ниже или зайдите к нам. Мы дадим вам бесплатный обед или кофе в любое время суток». «Наше бесплатное меню: 1. Вегетарианская еда. 2. Не вегетарианская еда. 3. Молоко. Кофе. Газировка. Если у вас аллергия на какие-либо продукты или есть диетические предпочтения, пожалуйста, сообщите нам об этом».

Барная стойка с функцией охлаждения, благодаря которой лед в стаканах посетителей не тает, а напитки остаются холодными

Горшочек с мятой, которую можно сорвать и добавить в свой мохито

Кран на заводе по производству пива

Винтовая горка, благодаря которой мандарины эффектно спускаются в основной зал ресторана

«Прочитал, что в городской библиотеке открылось кафе. Пришел проверить, увидел кухню самообслуживания. Неплохо»

Удобные стаканчики для пакетированного чая на вынос

С таким предложением делать добрые дела в 2 раза приятнее

«Есть 2 минутки? Конечно же, есть. Возьмите ведро, чтобы изменить ситуацию с нашим экспериментом #2минутынауборкупляжа. Заполните ведро мусором и заберите свою чашку (любого напитка от нас)».

Внутри продуктового магазина есть бар для всех, кто хочет передохнуть от покупок

Специальное место внутри магазина с тележками для тех, кто не рассчитал с величиной своей покупки

Этот магазин использует электронные ценники, что позволяет ему одновременно экономить на бумаге и заботиться об окружающей среде

Свежие шампиньоны на полках супермаркета

Что из вышеперечисленного вы бы определенно хотели увидеть в своем городе?