21 пример современного сервиса, который будто переместился к нам из будущего
Пересматривая фильм «Назад в будущее — 2», когда Марти Макфлай вместе с Доком переместились на машине времени в 2015 год, на лице возникает легкая ухмылка. Ведь 2015 год в фильме производства 1989-го довольно сильно отличается от того, что мы с вами имеем сегодня в реальной жизни. Однако, если хорошенько подумать, так ли сильно сценаристы трилогии ошибались в своих представлениях? Современные магазины заполнены всеми этими крутыми штуками, а сервис в них порой превосходит все ожидания.
Мы в AdMe.ru собрали для вас простые примеры из повседневной жизни, которые доказывают, что будущее уже наступило. И нам с вами посчастливилось жить в нем.
Столы в McDonald’s, за которыми с удобством разместятся и взрослые, и дети
«В одном из ресторанов нам дали песочные часы. Как только песок пересыплется из одного сосуда в другой, официант должен принести наш заказ»
«Заказал апельсиновый сок. Мне принесли это. Я по крайней мере уверен, что мой сок натурален на 100 %»
Вот таким образом в одном из кафе замаскированы зарядные устройства для телефонов посетителей
«В местном кафе есть специальный держатель, благодаря которому соус всегда готов к использованию»
«В мой холодный кофе вместо льда добавили замороженные кофейные кубики, чтобы вода не разбавляла крепость напитка»
Пакеты, благодаря которым вы всегда будете знать, какие продукты необходимо убрать в холодильник в первую очередь
«Свежие продукты, которые не требуют заморозки». «Холодные и замороженные продукты».
В этом кафе под кранами с питьевой водой поставили горшки с растениями, чтобы капающая вода дополнительно увлажняла почву
Кувшин с емкостью для льда, чтобы пиво оставалось холодным как можно дольше
Владельцы этого заведения точно попадут в рай
«Бесплатная еда. Дорогие друзья, если вы голодны и у вас нет денег для оплаты, просто позвоните в колокольчик ниже или зайдите к нам. Мы дадим вам бесплатный обед или кофе в любое время суток».
«Наше бесплатное меню:
1. Вегетарианская еда.
2. Не вегетарианская еда.
3. Молоко. Кофе. Газировка.
Если у вас аллергия на какие-либо продукты или есть диетические предпочтения, пожалуйста, сообщите нам об этом».
Барная стойка с функцией охлаждения, благодаря которой лед в стаканах посетителей не тает, а напитки остаются холодными
Горшочек с мятой, которую можно сорвать и добавить в свой мохито
Кран на заводе по производству пива
Винтовая горка, благодаря которой мандарины эффектно спускаются в основной зал ресторана
«Прочитал, что в городской библиотеке открылось кафе. Пришел проверить, увидел кухню самообслуживания. Неплохо»
Удобные стаканчики для пакетированного чая на вынос
С таким предложением делать добрые дела в 2 раза приятнее
«Есть 2 минутки? Конечно же, есть.
Возьмите ведро, чтобы изменить ситуацию с нашим экспериментом #2минутынауборкупляжа. Заполните ведро мусором и заберите свою чашку (любого напитка от нас)».
Внутри продуктового магазина есть бар для всех, кто хочет передохнуть от покупок
Специальное место внутри магазина с тележками для тех, кто не рассчитал с величиной своей покупки
Этот магазин использует электронные ценники, что позволяет ему одновременно экономить на бумаге и заботиться об окружающей среде
Свежие шампиньоны на полках супермаркета
Что из вышеперечисленного вы бы определенно хотели увидеть в своем городе?
Фото на превью steamingbadger / imgur