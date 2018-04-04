20 отражений, в которых внезапно открылся портал в другую вселенную

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Вы когда-нибудь видели лицо монстра на стене или летающие тарелки? Герои этой фотоподборки — да. Иногда в отражении самого обычного предмета действительность преломляется таким образом, что мы словно открываем дверь в альтернативную реальность.

AdMe.ru собрал 21 фото, на каждом из которых отражение создает самые замысловатые образы. А в конце подборки вас ждет интересный бонус.

1. Сегодня утром кофе был особенно хорош

2. На этом постере нет напечатанного луча — это отражение света

3. Это зрелище определенно заставляет мозг работать

4. Витраж на окне создает особый окрас птиц

5. Отражение здания похоже на героя фантастического фильма

6. «Лицо огненного монстра, созданное светом и моей гитарой»

7. Гладь воды создает иллюзию, что в ней есть перевернутый мир

8. Отблеск бокала на обеденном столе

9. Когда в глазах твоего кота отчетливо видна лужайка

10. Капли масла в супе напоминают воздушные шары

11. В бокале вина будто есть огромный рубин

12. Часы Доктора Стрэнджа?

13. Подождите секундочку... Почему на небе есть камни?

14. Игра света создает иллюзию, что это ДНК

15. Отражение дополнило стоявшую за углом машину так, будто это одно целое

16. Кажется, здесь открывается дверь в другой мир

17. Тень от банки напоминает печать президента

18. Лампы в окне выглядят как инопланетное нашествие

19. Вы тоже видите образ Черчилля в правом углу?

20. Это не бумажное фото, а зеркало с надписью, в котором отразилась улица

«Малыш, я знаю, что ты каждый день смотришь в это зеркало. Когда ты это делаешь, знай: ты уже выглядишь прекрасно».

Бонус: зеркало в лесу