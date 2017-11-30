20+ фотографий, всю боль которых поймут только девушки

Катастрофы, после которых хочется кричать «все пропало!», случаются с девушками чуть ли не ежедневно. Однако это не повод расстраиваться. Лучше смеяться неприятностям в лицо и помнить о том, что группа поддержки под названием «Лучшие подруги» всегда готова прийти на помощь. Ведь они наверняка уже сами побывали в таких ситуациях.

AdMe.ru сделал подборку, в которой каждая девушка узнает себя.

Женская примета: сломанный ноготь — к новому маникюру

Чихнула, когда завивала ресницы

Нет, пожалуйста, только не это

Настало время сменить кисточку для помады на ватную палочку

А-а-ай!

И снова — а-а-ай!

Я люблю свою собаку, а она — мою обувь

Уронила новые тени. А что вы знаете о боли?

Страшный сон перфекциониста-сладкоежки

Когда в магазине закончились салфетки

Так умею только я. Или нет?

Уронила любимый тональный крем. Пыталась реанимировать

Кажется, этой пудрой я уже не воспользуюсь

Пора решиться на короткую стрижку

Просто помыла голову

Когда решила навести порядок в гардеробе

Инсталляция «Нечего надеть»

Не примеряла юбку с прошлой зимы

Сага об испорченной косметичке

Экспериментальным путем проверила, что палетка и солнечные лучи несовместимы

Хотел накраситься, но был пойман с поличным

Фото на превью unknown / Imgur, unknown / Imgur

26 На склад!
9 Комментарии
  • 30 ноября 2017
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  • 29112

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