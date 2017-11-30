20+ фотографий, всю боль которых поймут только девушки
Катастрофы, после которых хочется кричать «все пропало!», случаются с девушками чуть ли не ежедневно. Однако это не повод расстраиваться. Лучше смеяться неприятностям в лицо и помнить о том, что группа поддержки под названием «Лучшие подруги» всегда готова прийти на помощь. Ведь они наверняка уже сами побывали в таких ситуациях.
AdMe.ru сделал подборку, в которой каждая девушка узнает себя.
Женская примета: сломанный ноготь — к новому маникюру
Чихнула, когда завивала ресницы
Нет, пожалуйста, только не это
Настало время сменить кисточку для помады на ватную палочку
А-а-ай!
И снова — а-а-ай!
Я люблю свою собаку, а она — мою обувь
Уронила новые тени. А что вы знаете о боли?
Страшный сон перфекциониста-сладкоежки
Когда в магазине закончились салфетки
Так умею только я. Или нет?
Уронила любимый тональный крем. Пыталась реанимировать
Кажется, этой пудрой я уже не воспользуюсь
Пора решиться на короткую стрижку
Просто помыла голову
Когда решила навести порядок в гардеробе
Инсталляция «Нечего надеть»
Не примеряла юбку с прошлой зимы
Сага об испорченной косметичке
Экспериментальным путем проверила, что палетка и солнечные лучи несовместимы
Хотел накраситься, но был пойман с поличным
Фото на превью unknown / Imgur, unknown / Imgur