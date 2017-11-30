20+ фотографий, всю боль которых поймут только девушки

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Катастрофы, после которых хочется кричать «все пропало!», случаются с девушками чуть ли не ежедневно. Однако это не повод расстраиваться. Лучше смеяться неприятностям в лицо и помнить о том, что группа поддержки под названием «Лучшие подруги» всегда готова прийти на помощь. Ведь они наверняка уже сами побывали в таких ситуациях.

AdMe.ru сделал подборку, в которой каждая девушка узнает себя.