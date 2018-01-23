21 история о самых провальных свиданиях, рассказанная пользователями твиттера

Кто-то, случайно вспомнив свое неудачное свидание, хочет удалить себе ту часть мозга, которая отвечает за хранение таких ужасных воспоминаний, кто-то со смехом рассказывает о нем при каждом удобном случае. А пользователи твиттера — это люди, которые даже из самых неприятных воспоминаний если и не извлекут урок на будущее, то точно развлекут остальных подписчиков.

AdMe.ru выбрал твиты, в которых описаны самые забавные истории первых свиданий.

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Расскажите в комментариях о своих провалах на свиданиях, о которых вы до сих пор вспоминаете со смехом.

Фото на превью WharfRat4

12 На склад!
2 Комментарии
  • 23 января 2018
  • 2
  • 11988

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