21 история о самых провальных свиданиях, рассказанная пользователями твиттера

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Кто-то, случайно вспомнив свое неудачное свидание, хочет удалить себе ту часть мозга, которая отвечает за хранение таких ужасных воспоминаний, кто-то со смехом рассказывает о нем при каждом удобном случае. А пользователи твиттера — это люди, которые даже из самых неприятных воспоминаний если и не извлекут урок на будущее, то точно развлекут остальных подписчиков.

AdMe.ru выбрал твиты, в которых описаны самые забавные истории первых свиданий.