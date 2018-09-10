21 идея того, как сохранить дома частицу этой осени на память. О гербарии даже не думайте

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Можно сколько угодно называть осень порой слякоти и депрессии. А можно вместе с нами взглянуть на это время другими глазами — глазами творческого человека, который уверен, что осенью холсты и краски падают к нам прямо под ноги. А это значит, что настало время творить невероятное.

Сегодня AdMe.ru ставит на паузу дожди и ветра, чтобы вместе со своими читателями замереть и взглянуть на то, какую красоту можно сотворить своими руками, если работать в соавторстве с природой.

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Достаточно одних ножниц, чтобы сделать такое чудо.

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Для этого шедевра понадобится еще и кисточка с краской.

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Такую симпатичную картину из листьев на тему Гарри Поттера создала американская художница Бриджит Бет Коллинз (Bridget Beth Collins).

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Друг художника не смог удержаться и не выложить фото творения в сеть.

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Эту красавицу сделали мама и дочь из Америки.

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Талантливая художница Сюзанна Бауэр (Susanna Bauer) создает из высушенных листьев и ниток вот такие нежные произведения.

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Этот портрет Капитана Америки запечатлел любитель супергероев Макс Зотов.

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Такого пушистого красавца может принести к себе в дом каждый.

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Еще один образ знаменитой Фриды Кало, символа свободы и любви, который сделали из высушенных листьев и цветочных лепестков.

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Обычный кленовый лист вдохновил турецкого дизайнера Есин Сюзер Календер (Esin Sözer Kalender) на создание этого сочного портрета.

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Ее создала австралийский дизайнер Мануэла Неме (Manuela Neme) из материалов, найденных в парке.

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На обычный лист от дерева легла вот такая сказка в восточном стиле.

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Всего 4 листа и несколько лепестков в умелых руках превращаются в картину.

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Опавший лист стал основой для воспоминания о прошедшем отпуске.

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Для того чтобы сделать такую картину из частиц природы, понадобится не один час работы.

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Художница из Великобритании Хелен Апорнзири (Helen Ahpornsiri) любит делать животных из домашних растений.

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Так можно переосмыслить знаменитую картину Густава Климта «Мать и дитя».

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Энтузиасты из Перми Антон Жунев и Надежда Баглей сотворили из нескольких сотен опавших листьев портрет Юрия Шевчука, который много своих песен посвятил осени.

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А это еще один пример народного творчества. Шедевр поселился на приусадебном участке своего создателя.

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А вообще, художником может стать каждый, даже этот обычный дворник. Он решил подарить людям хорошее настроение, и слово не разошлось с делом.

Бонус: а вы знали, что кленовые листья можно есть?