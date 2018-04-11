20 доказательств того, что иногда реальность может вызвать очень много вопросов

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А что, если Вселенная устроена не так, как нам кажется? Вдруг реальность — это иллюзия? А как иначе объяснить эти снимки, которые мы собрали для вас в нашей статье?

AdMe.ru предупреждает: после просмотра этих фотографий вы еще долго будете оглядываться по сторонам.

20. Портал в другую Вселенную

19. Эта фотография вызывает сильную тревогу

18. Когнитивный диссонанс заказывали?

17. Истина где-то рядом

16. Так все-таки гиганты существуют?

15. «Мои собаки, похоже, слились этим утром»

14. Милые башни. Ой, башня?

13. Когда говоришь своей девушке, что просто идешь с подругой на обеденный перерыв

12. Тут огня нет. Знаем, в это верится с трудом

11. Кажется, эти деревья участвуют в заговоре иллюзионистов

10. Этот ковер даст фору любому 3D-изображению

9. Кто-нибудь понимает, где чьи ноги?

8. Меня бы там укачало

7. Неужели это кот Шредингера, который существует наполовину?

6. Может, эта девушка даст нам пару уроков левитации?

5. Вот оно, окно в небеса

4. Этот телефон создает иллюзию портала в иное измерение

3. Интересно, зачем эти близнецы сидят задом наперед? Погодите...

2. Человек-невидимка, мы тебя нашли!

1. Сварщик уровня бог