21 фото о том, что не стоит недооценивать женщин

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Фразу «женщины — слабый пол» хоть раз в жизни слышал каждый. Но далеко не все разделяют это убеждение. Например, писательница и исследователь Анджела Сэйни в своей книге доказывает: женщины сильнее и совершеннее мужчин. И иммунная система у девушек сильнее, и травмы на них быстрее заживают. Да и с умом у них все в порядке: например, американской писательнице и журналистке Мэри Савант принадлежит рекорд IQ по версии «Книги рекордов Гиннесса». Так что не стоит сбрасывать женщин со счетов: они легко могут удивить и оригинально справиться с любой задачкой.

AdMe.ru собрал дам, которых трудно застать врасплох. У них есть свое видение любой ситуации, и они точно знают, как лучше поступить.

1. Когда нет больше сил справляться с этой проблемой

2. «Коллега борется с теми, кто подсматривает в ее монитор, пока ее нет на месте»

3. В офисе стал протекать потолок. Женский коллектив нашел решение

4. «Попросил жену приготовить суши»

5. «Моя девушка любит пазлы. Мои родители подарили ей это. Думали, что будет смешно. Фото спустя 48 часов»

6. «Мама сломала нож и прислала мне этот снимок»

7. Женщины Мурманска — они такие

8. Но ведь это работает!

9. Когда нельзя проносить алкоголь, но тебе очень надо

10. «Я не знаю, как его сложить», — написала мне девушка после первой ночи в съемной квартире

11. «У нас с девушкой было соперничество: каждый из нас считал, что другой должен купить зубную пасту. Я думал, что выиграл, вернулся домой, а там это»

12. Многофункциональность в приоритете

13. Когда очень спешишь

14. «Жена сварила суп. Намазываю на хлеб и ем»

15. «Шутя сказали маме, что уйдем из магазина, только если она сделает селфи на каждом устройстве»

16. Поспорила, что вместится в шкафчик

17. В офисе в пятничный вечер должны быть красивыми все

18. «Нашел в ванной у девушки»

19. Тройной пуш-ап: теперь точно во всеоружии

20. «Сказал девушке, что невозможно поставить монету на ребро»

21. Ну что, красавчик, прокатить?

А как вы справляетесь с ежедневными вызовами?