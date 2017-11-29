21 фото, на которых удалось поймать яркие эмоции

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Палитра эмоций у человека многогранна. Оказывается, составить полный перечень наших эмоциональных состояний невозможно, но насчитать можно около полутысячи оттенков настроения. В этой статье AdMe.ru собрал самых ярких персонажей, чьей эмоциональной выразительности можно только позавидовать.

21. Этот пес считал себя самым большим в парке

20. Племянник попросил дядю раскрутить его так сильно, как только тот сможет

19. «Мама ругнулась прямо при Санте»

18. Не все рады новому щенку

17. Отважный мальчик, который почти не боится прививки

16. Этот песик в полете над пляжем, кажется, обескуражен фотосъемкой

15. Малышка очень хотела быть дорогой на Хеллоуин. Ее мама исполнила просьбу

14. Чемпион в поедании тортиков

13. Ребенок расплакался, увидев Санту. Родители решили присоединиться

12. «Бабуля хотела увидеть океан перед тем, как лечь в больницу»

11. «На заднем сиденье было подозрительно тихо. Я обернулась посмотреть, что происходит, и, видимо, прервала процесс на самом интересном месте»

10. «Мой папа уложил на обе лопатки самого Чака Норриса!»

9. Для девочки такая огромная порция стала полной неожиданностью

8. Эмоциональный котик

7. Кое-кто не в восторге от мероприятия

6. Пес, который увидел хозяина в Skype

5. Этот момент бесценен

4. «Бабуленька впервые говорит со мной по видеосвязи»

3. Кажется, девочка справа только что обернулась

2. Долгожданная встреча

1. Это я каждое утро понедельника

Бонус: реакция бабушки и дедушки на олимпийское золото внука