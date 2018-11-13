21 фото, которое заставит вашего внутреннего перфекциониста визжать от восторга

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Стремление к совершенству заложено в каждом из нас. Проявляется оно по-разному, но есть вещи, на которые всем приятно посмотреть, когда хочется поднять настроение, а заодно вспомнить, что идеальные моменты случаются.

AdMe.ru предлагает вам лично убедиться, что совершенство существует, главное — суметь увидеть его.

1. Тень от перил разделила радугу

2. «Идеальный осенний градиент дерева по соседству»

3. Безупречная сервировка риса

4. Снег засыпал мощеную дорожку

5. Невероятно аккуратные пузырьки

6. Когда архитектор — перфекционист

7. Парк в венском Шенбрунне

8. Рука ведущего дополняет фото

9. Просто вода под мостом

10. «В нашем ресторане новый мясник, и мне нравится, как он оформляет витрину»

11. Только раз в день тень от скамейки становится такой

12. Совершенство в мелочах

13. Мост I-80 в национальном парке Кайахога-Валли

14. «Завиток волос моего новорожденного сына»

15. «Построил башенку из игральных костей для DnD»

16. «Я вырастил идеальный кристалл соли»

17. Удачно зашел в воду

18. Вешалки в магазине напоминают оптическую иллюзию

19. Еще один идеальный градиент

20. «Свет проходит сквозь мои жалюзи и ложится на стену под тем же углом, что и перила»

21. Огромный пересохший пруд