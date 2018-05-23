21 доказательство того, что в медицине без чувства юмора не обойтись
Врач — это больше чем профессия. Это стиль жизни, вести который под силу не каждому. Ответственность, которую они берут на себя, принимая клятву Гиппократа, делает их серьезными и внимательными. Иногда даже создается впечатление, что они зануды. Но все не так, как вы думаете, и сейчас мы это докажем.
AdMe.ru собрал самые беспощадные шутки из жизни медиков, которые сочетают в себе суровую реальность и нотки сарказма.
1. «Меня с аккаунта однокурсницы развести пытались, но я отбился»
2. Лекция обещает быть интересной
3. Профилактика... она такая
4. Врач или не врач? Вот в чем вопрос
5. Беспощадная социальная реклама
6. Чудеса медицины
7. Даже гугл не в курсе, что делать
8. Сколько «кубиков» предпочитаете?
9. Когда тебя предупреждали, но ты сделал по-своему
10. Жизненно необходимая утренняя капельница
11. Этот парень учится на патологоанатома
«Езжай осторожно! ...Или я увижу тебя голым!»
12. Медицинский алфавит
13. А какие вопросы вы задаете своему врачу?
14. «Вчера сделала рентген. Ржала вся больница!»
15. Сомнительное поздравление для студентов-медиков
16. «На случай, если в 3 ночи у вас зачешется пятка и кольнет в безымянном пальце левой руки, мы приедем и сделаем этот укол»
17. Аптекари тоже веселятся
18. Практика в реанимации помогает познать истинную любовь к людям
19. Действительно. У нас такой же вопрос
20. Кризис у медиков чувствуется особо остро
21. Обыденные проблемы студентов-медиков
А кто из наших читателей работает в медицине? Какие курьезы случались в вашей работе?
Фото на превью Aidew/pikabu