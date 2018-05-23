21 доказательство того, что в медицине без чувства юмора не обойтись

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Врач — это больше чем профессия. Это стиль жизни, вести который под силу не каждому. Ответственность, которую они берут на себя, принимая клятву Гиппократа, делает их серьезными и внимательными. Иногда даже создается впечатление, что они зануды. Но все не так, как вы думаете, и сейчас мы это докажем.

AdMe.ru собрал самые беспощадные шутки из жизни медиков, которые сочетают в себе суровую реальность и нотки сарказма.

1. «Меня с аккаунта однокурсницы развести пытались, но я отбился»

2. Лекция обещает быть интересной

3. Профилактика... она такая

4. Врач или не врач? Вот в чем вопрос

5. Беспощадная социальная реклама

6. Чудеса медицины

7. Даже гугл не в курсе, что делать

8. Сколько «кубиков» предпочитаете?

9. Когда тебя предупреждали, но ты сделал по-своему

10. Жизненно необходимая утренняя капельница

11. Этот парень учится на патологоанатома

«Езжай осторожно! ...Или я увижу тебя голым!»

12. Медицинский алфавит

13. А какие вопросы вы задаете своему врачу?

14. «Вчера сделала рентген. Ржала вся больница!»

15. Сомнительное поздравление для студентов-медиков

16. «На случай, если в 3 ночи у вас зачешется пятка и кольнет в безымянном пальце левой руки, мы приедем и сделаем этот укол»

17. Аптекари тоже веселятся

18. Практика в реанимации помогает познать истинную любовь к людям

19. Действительно. У нас такой же вопрос

20. Кризис у медиков чувствуется особо остро

21. Обыденные проблемы студентов-медиков

А кто из наших читателей работает в медицине? Какие курьезы случались в вашей работе?