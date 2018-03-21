21 доказательство того, что в жизни каждого из нас не хватает немного детства

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Помните, что вы мечтали сделать, как только вырастете? Килограммы конфет и жвачек на обед и ужин, любые заветные игрушки, никаких запретов и полная свобода. Но только единицы во взрослом возрасте умеют получать удовольствие от простых детских радостей и своим примером заряжают нас хорошим настроением.

AdMe.ru собрал откровенные признания и фотографии из жизни взрослых людей, которые, к счастью, так и не распрощались с детством.

21. «Теперь могу себе позволить»

20. «Так выглядит мое место работы. Все детали и фигурки Lego-мира в моем распоряжении»

19. «Я и мой личный самолет. Вчера „припарковала“ у дома, но до сих пор не верю, что это правда»

18. «Наконец стал взрослым и купил себе те самые часы с калькулятором. И они круче любых Apple Watch!»

17. «Лучшая из импульсивных покупок, что я совершал»

16. «В 1995 году тетя подарила мне игрушку. Я никогда не расставался с этим котом. Недавно тетя умерла, и среди ее вещей мы нашли второго кота, купленного вместе с моим 20 лет назад. И это лучший подарок в моей жизни!»

15. «Помните часы агента 007 из „Золотого глаза“? Так вот, теперь они мои!»

14. «Потому что мне просто захотелось чертового торта. Без особого повода или праздника»

13. «Сегодня мой день рождения. Любимая подарила то, о чем я мог только мечтать в детстве!»

12. «Добро пожаловать! Теперь представьте, что пол — это лава. Игра началась»

«Пол это лава».

11. «Не думал, что такое возможно, но завтра мы с оркестром исполняем на сцене музыку из моей любимой компьютерной игры»

10. «Признайтесь, вы тоже хотели поскорее вырасти, чтобы никто не запрещал вам так делать?»

9. «Мне 28, и я купил этот экземпляр, которому полвека, потому что всегда мечтал о пианино из сказки. Только взгляните на его подсвечники!»

8. «Я взрослый и хожу в свитере как у Рона Уизли. И?»

7. «К черту стереотипы! Я и моя подруга считаем, что жить по-взрослому слишком скучно»

6. «Недавно подзаработал приличную сумму денег и потратил все на наборы Lego, о которых всю жизнь мечтал»

5. «Мы наконец достаточно взрослые, чтобы играть в любые игры. Особенно если на работе скучно»

4. «Мой друг заказал 500 глаз для игрушек, потому что на это есть „разумные причины“. И это одна из них»

3. «Застала мужа с красными руками. Думала, он занимается в тренажерке»

2. «Брат захотел поплавать вместе со своей черепахой. И никто не может ему этого запретить»

1. «Мне 62 года, и мое любимое место в доме — это комната-батут»

Делитесь в комментариях своими историями о том, почему здорово иногда быть просто ребенком.