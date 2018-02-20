21 доказательство, что студенты на экзамене — самые изобретательные в мире люди
Почти каждый из нас прошел через студенческую жизнь, с ее экзаменами, курсовыми и нервами. И мы с уверенностью можем сказать: «Ко всему нужно относиться проще». Герои нашей сегодняшней подборки не без улыбки это подтвердят, потому что все эти забавные казусы, случающиеся во время сессий, в их памяти еще свежи.
Команда AdMe.ru с радостью делится веселыми историями студентов со всего мира и, конечно же, с нетерпением ждет ваших интересных рассказов в комментариях.
Есть два типа людей перед экзаменом
Когда ты полностью уверен в своих силах
С каждым случалось
В ночь перед экзаменом верить можно только себе
Когда сдаешь экзамен по истории Средневековья
Лайфхак, чтобы сломать систему
И все это потом работодателю показать
«Не списываю, а молюсь»
Поэтому она не лечит, а преподает
«Каждый раз, когда готовлюсь к экзамену»
Когда начал готовиться к экзамену в ночь перед самим экзаменом
Главное — вовремя сориентироваться
«Немного о моем везении на экзаменах»
Всё, лишь бы не учить
А потом под подушку перед сдачей положить
Нашим родителям тоже есть что вспомнить
Счастливый билет для всех, кроме двоих
Может, это и к лучшему?
Когда учитель говорит, что осталось 5 минут до сдачи
Может, и глуховатый, но память на лица отличная
Сложно вспомнить то, чего не знаешь
Фото на превью KyMaPuK/pikabu