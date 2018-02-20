21 доказательство, что студенты на экзамене — самые изобретательные в мире люди

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Почти каждый из нас прошел через студенческую жизнь, с ее экзаменами, курсовыми и нервами. И мы с уверенностью можем сказать: «Ко всему нужно относиться проще». Герои нашей сегодняшней подборки не без улыбки это подтвердят, потому что все эти забавные казусы, случающиеся во время сессий, в их памяти еще свежи.

Команда AdMe.ru с радостью делится веселыми историями студентов со всего мира и, конечно же, с нетерпением ждет ваших интересных рассказов в комментариях.

Есть два типа людей перед экзаменом

Когда ты полностью уверен в своих силах

С каждым случалось

В ночь перед экзаменом верить можно только себе

Когда сдаешь экзамен по истории Средневековья

Лайфхак, чтобы сломать систему

И все это потом работодателю показать

«Не списываю, а молюсь»

Поэтому она не лечит, а преподает

«Каждый раз, когда готовлюсь к экзамену»

Когда начал готовиться к экзамену в ночь перед самим экзаменом

Главное — вовремя сориентироваться

«Немного о моем везении на экзаменах»

Всё, лишь бы не учить

А потом под подушку перед сдачей положить

Нашим родителям тоже есть что вспомнить

Счастливый билет для всех, кроме двоих

Может, это и к лучшему?

Когда учитель говорит, что осталось 5 минут до сдачи

Может, и глуховатый, но память на лица отличная

Сложно вспомнить то, чего не знаешь