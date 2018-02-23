21 фото, которое любого доверчивого человека превратит в закоренелого скептика

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Разочарования подстерегают нас повсюду: маркетинг и реклама без конца вводят в заблуждение, интернет-магазины хитрят, а иногда и мы сами не оправдываем собственных надежд. И если у вас выдался досадный денек, посмотрите на этих «везунчиков», чьи предположения и упования не оправдались ни на грамм.

Мы в AdMe.ru собрали список тех, кто получил совсем не то, что ждал.

1. Торт, который заказали, и торт, который доставили

2. Бублик

3.«Купил дочке материал для рукоделия, думал, что там полная баночка»

4. Главное — презентация

5. «Мое огромное окно в отеле с прекрасным видом»

6. Один в один

7. Суровые миссис Поттс и Чип

8. Человек-паук, который растет в воде

9. Полный стакан милкшейка, перелитый в тару «с собой»

10. «Решила сделать мужу романтический сюрприз, надула несколько шариков. Ему понравилось»

11. Кажется, миньон не в форме

12. «Жена увлеклась валянием из шерсти»

13. Когда переоценил свои возможности

14. Снегурочка, ты ли это?

15. Не обманули ведь

16. «Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого»

17. Очень сытный сэндвич

18. «Немного по-другому представляла себе плед „Русалочка“»

19. Белоснежка уже не та

20. Когда покупаешь одежду в интернете, будь готов ко всему

21. «Попросил грумера выстричь сердечко на попке моего песика. Вот чего я ожидал и что получил в итоге»

Бонус: когда ожидания оправдываются «Купил это мороженое в Токио — точно как на картинке!»

Наверняка у вас тоже не раз ожидание и реальность не совпадали. Расскажите об этом в комментариях.