21 фото, которое любого доверчивого человека превратит в закоренелого скептика
Разочарования подстерегают нас повсюду: маркетинг и реклама без конца вводят в заблуждение, интернет-магазины хитрят, а иногда и мы сами не оправдываем собственных надежд. И если у вас выдался досадный денек, посмотрите на этих «везунчиков», чьи предположения и упования не оправдались ни на грамм.
Мы в AdMe.ru собрали список тех, кто получил совсем не то, что ждал.
1. Торт, который заказали, и торт, который доставили
2. Бублик
3.«Купил дочке материал для рукоделия, думал, что там полная баночка»
4. Главное — презентация
5. «Мое огромное окно в отеле с прекрасным видом»
6. Один в один
7. Суровые миссис Поттс и Чип
8. Человек-паук, который растет в воде
9. Полный стакан милкшейка, перелитый в тару «с собой»
10. «Решила сделать мужу романтический сюрприз, надула несколько шариков. Ему понравилось»
11. Кажется, миньон не в форме
12. «Жена увлеклась валянием из шерсти»
13. Когда переоценил свои возможности
14. Снегурочка, ты ли это?
15. Не обманули ведь
16. «Не знаю, чего я ожидал, но точно не этого»
17. Очень сытный сэндвич
18. «Немного по-другому представляла себе плед „Русалочка“»
19. Белоснежка уже не та
20. Когда покупаешь одежду в интернете, будь готов ко всему
21. «Попросил грумера выстричь сердечко на попке моего песика. Вот чего я ожидал и что получил в итоге»
Бонус: когда ожидания оправдываются
«Купил это мороженое в Токио — точно как на картинке!»
Наверняка у вас тоже не раз ожидание и реальность не совпадали. Расскажите об этом в комментариях.
Фото на превью Pyatnica/pikabu