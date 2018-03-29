21 безупречное фото, которое введет вас в гипнотический транс
Наш мир полон прекрасного, но в суете дней многим из нас попросту не удается отвлечься от дел и отправиться на его поиски. Мы решили облегчить вам эту задачу и нашли кое-что особенное специально для вас.
AdMe.ru собрал для вас два десятка снимков, от которых не так-то просто оторвать взгляд.
1. Эта птичка цвета сахарной ваты называется чечевица
2. Полет теннисного мяча
3. Цветущие глицинии в Японии
4. Швейцарский туман
5. Библиотечный зал, Дублин
6. Первый весенний снег в Мэриленде
7. Участник соревнования по экстремальной глажке
8. Удар молнии
9. Картина в чашке Петри
10. Цвета зарослей плюща на здании музея
11. Млечный Путь над маяком
12. Эффектная мозаика на полу флорентийского собора, вид сверху
13. Петуния «Звездное небо»
14. Грозовые поля
15. Мост как произведение искусства
15. Дорожка в пустыне Намиб
17. Зимородок и его отражение в воде
18. Хава-Махал, Дворец ветров, Джайпура (Индия)
19. «Глаза» тоннеля
20. Розово-белая роза
21. Салют в Японии
На какое фото вам хотелось смотреть и смотреть?
Фото на превью AmmianusMarcellinus/reddit