20+ зверюшек, которых явно создавали в штучном экземпляре

Все живые создания на планете уникальны, однако, если переиначить слова классика, некоторые уникальны больше, чем другие. Коты с двумя парами усов — «нарисованными» и настоящими, кошки с космическими глазами, собаки с хвостами-косичками, да и птицы, окрасу которых позавидует радуга, — от всего этого разнообразия трудно отвести взгляд.

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«У этой собаки из местного приюта для животных частичная гетерохромия обоих глаз»

Потрясающие «усы с родинкой» у этого котика

Утенок слева явно побывал у бровиста

Кот Мокко с незабываемой маской

От такого взгляда сложно оторваться

Кажется, если подойти к этому котику, он даст мудрый совет

«Это была моя вторая половинка, Отис. Я потерял его в апреле и скучаю по нему каждый божий день. У него были самые красивые глаза, которые я когда-либо видел в своей жизни»

Только посмотрите на эти лапки

Этот взгляд завораживает

«Мой хороший мальчик Фредди сразу после того, как я привел его домой». Только посмотрите на эту мордашку

Око Саурона

Котенок посредине — настоящий Эркюль Пуаро

Кот из Шрека существует!

Котик, отмеченный любовью

Такие милые «усики»

Найден эталон черного цвета

Очаровательная пимпочка на носу. Так и хочется сделать «бип-бип»

Крутая «прическа»

Из-за окраса кажется, что носа нет

«У моей лягушки-древолаза один глаз»

«Хвост моей собаки имеет зигзагообразный узор»

Это точно не сценический грим?

Бонус: «Моя кошка пропала, поэтому я разместила объявление в Facebook. Буквально через 5 минут она сама вернулась, а через полчаса пришел мой сосед и принес вот это чудо. Теперь у меня 2 одинаковые кошки»