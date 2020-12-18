20+ зверюшек, которых явно создавали в штучном экземпляре
Все живые создания на планете уникальны, однако, если переиначить слова классика, некоторые уникальны больше, чем другие. Коты с двумя парами усов — «нарисованными» и настоящими, кошки с космическими глазами, собаки с хвостами-косичками, да и птицы, окрасу которых позавидует радуга, — от всего этого разнообразия трудно отвести взгляд.
Мы в AdMe.ru обожаем находить что-то новое и крутое, чтобы расширить ваш кругозор. Ну а в бонусе вас ждет мини-история, которая и порадует, и повеселит одновременно.
«У этой собаки из местного приюта для животных частичная гетерохромия обоих глаз»
Потрясающие «усы с родинкой» у этого котика
Утенок слева явно побывал у бровиста
Кот Мокко с незабываемой маской
От такого взгляда сложно оторваться
Кажется, если подойти к этому котику, он даст мудрый совет
«Это была моя вторая половинка, Отис. Я потерял его в апреле и скучаю по нему каждый божий день. У него были самые красивые глаза, которые я когда-либо видел в своей жизни»
Только посмотрите на эти лапки
Этот взгляд завораживает
«Мой хороший мальчик Фредди сразу после того, как я привел его домой». Только посмотрите на эту мордашку
Око Саурона
Котенок посредине — настоящий Эркюль Пуаро
Кот из Шрека существует!
Котик, отмеченный любовью
Такие милые «усики»
Найден эталон черного цвета
Очаровательная пимпочка на носу. Так и хочется сделать «бип-бип»
Крутая «прическа»
Из-за окраса кажется, что носа нет
«У моей лягушки-древолаза один глаз»
«Хвост моей собаки имеет зигзагообразный узор»
Это точно не сценический грим?
Бонус: «Моя кошка пропала, поэтому я разместила объявление в Facebook. Буквально через 5 минут она сама вернулась, а через полчаса пришел мой сосед и принес вот это чудо. Теперь у меня 2 одинаковые кошки»
Может, и ваш питомец обладает изюминкой?
Фото на превью BewareOfMe / pikabu