20 знакомых нам с детства вещей, при воспоминании о которых так сладко сжимается сердце

Психологи считают, что чем больше у человека хороших воспоминаний о детстве, тем более эмоционально устойчив и позитивен он будет во взрослом возрасте. Ха, теперь понятно, почему нам море по колено: все дело в традициях, которые мы наблюдаем с самого рождения. И которые до сих пор вызывают у нас тепло в груди.

Пусть воспоминания из этой подборки не всегда логичны, но они настолько душевные и так тесно связаны с нашим детством, что мы в AdMe.ru не откажемся от них ни за какие коврижки.

«Традиции нерушимы и не забыты»

А я как-то мелкая решила родителям помочь и, пока их дома не было, ковры на улицу вытащила. Но они после чистки снегом стали жутко тяжелыми почему-то. Назад на 4-й этаж я их поднять не смогла. © nusssya / Pikabu

«Зачем покупать новые кастрюли? Мы еще старые не сносили»

Имея хотя бы одну кастрюлю со вставленной в ручку пробкой, ты сохраняешь традиции предков и отдаешь дань их мудрости. © «Помело» / VK

«Я недавно ремонт сделал, но, так как живу с бабушкой, она немного добавила „от себя“»

Даже самые крутые игры можно променять на возможность построить дома шалаш

Я с дочкой строю такие. Все подушки вместе собираем. Одеялом накроем. Дочка счастлива. И даже жена не догадывается, что домик я себе построил. © stotonn / Pikabu

Так дома уютно становится, когда что-то пекут

Зачем вообще придумали все эти кондиционеры для белья? Вот настоящая «Морозная свежесть»

Помню, бабушка в деревне зимой выносила и развешивала на веревку постельное белье. Потом заносила такое огромное, застывшее, сложенное вдвое, ставила его как палатку. И как же чудесно оно пахло — свежестью, морозом и чем-то приятно непонятным. © Annuwka86 / Pikabu

Шуба должна быть у каждой женщины (или хотя бы мечта о ней)

Говорю вчера мужу: «Дорогой, у каждой приличной женщины к 30 годам есть шуба. Мне 36. Где?» Муж отвечает: «Вот будешь выглядеть не на 20, а на 30 — куплю тебе шубу». Шах и мат. © 123zanuda / Pikabu

«В наследство от бабушки сегодня получил Большую советскую энциклопедию в 30 томах»

Пф-ф... «Большая советская энциклопедия», «Большая военная энциклопедия», «Большая детская энциклопедия», «Энциклопедия домоводства» и еще штук 70 разных книг. Суммарно это 3 шкафа книг, которые передаются уже 4 поколения. Очень много полезной информации всегда под рукой. © WhiteAlabay / Pikabu

Пожалуй, в этих милых салатиках и фигурных яблочках и заключается дух праздника

Я вот студент, и мне очень хочется, чтобы у меня такой же стол был! © LuckyLouie / Pikabu

Моя бабушка до сих пор считает, что мы не переживем зиму без 7 мешков картошки в погребе

Еще пару недель — и этот картофель мог бы приготовить сам себя. © Karpov1 / Pikabu

«Внезапно нашли спрятанными в документах покойной бабули. 361 рубль. У меня где-то еще купоны лежат»

Дед любил деньги в книгах прятать, потом звать меня, мол, возьми-ка вон книжку почитать... Когда его не стало, я их еще несколько лет находил. © alsdeen / Pikabu

Изысканный десерт нашего детства

А помните то беззаботное детство... Хлеб с сахаром, солью и луком. И отговорки, мол, не вынесу, меня домой загонят... Эх, детство! © zoxahbob / Pikabu

«41 — ем один»... И все равно раздавал всем друзьям. © Iskander13 / Pikabu

«Мама научила лайфхаку, пользуюсь им иногда: убрать запах из холодильника можно, просто положив туда на пару суток кусок черного хлеба»

«В потайном месте (за диваном) нашел вот такой невзрачный, потертый альбом»

«Альбом открываешь, а оттуда запах жвачек. Сколько лет прошло, а запах остался».

«Бабушка сохранила письма, которые я ей писал. Почти 20 лет назад я знал, как успевать вообще все»

Батарейки внутри нас и правда хватало с раннего утра до позднего вечера

«Мамины заготовки на зиму»

И только к 35 годам я осознал, какая же это вкуснятина и какая экономия бюджета. © Ajven / Pikabu

Бабушки оставались с нами так часто, что им впору было молоко давать за вредность (нашу)

«Очень благодарен своему отцу, что с малых лет начал брать на рыбалку, и она мне очень полюбилась»

Да, детство в лесу или на рыбалке — это офигенно! Батя с 4 лет по лесам таскал! Ну я и сам рвался! © rastarulit / Pikabu

Теперь понятно, почему нам все по плечу