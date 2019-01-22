20+ жизненных твитов от тех, кто изучил этот мир вдоль и поперек

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У некоторых людей житейского опыта так много, что их просто распирает поделиться своими бытовыми наблюдениями в соцсетях. У них на все есть свое мнение, они знают о взрослой жизни лучше других. Эти остряки всегда имеют в запасе парочку гениальных идей и то и дело задаются внезапными вопросами, которые никогда не приходили в голову остальным людям.

AdMe.ru отыскал чертовски остроумные твиты и спешит показать их вам.

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Фото на превью DerArto / twitter

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