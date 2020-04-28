20+ жизненных твитов о быте, читая которые шепчешь: «Как же мне это знакомо»

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Абсолютному большинству людей ежедневно приходится сталкиваться с бытовыми проблемами лицом к лицу. И даже если вы не относитесь к убежденным перфекционистам, моральных страданий по этому поводу не избежать. И порой от депрессии спасает только отменное чувство юмора.

AdMe.ru отыскал твиты пользователей, которые метко высказались в сети по поводу бытовых ситуаций, способных здорово подпортить настроение. Мы понимаем праведный гнев этих людей, но не можем сдержать улыбку. А в конце статьи мы приготовили бонус, в котором некоторые узнают свою свекровь.

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Бонус: «Посмотрите на придирки моей свекрови и найдите среди них дельные советы по сохранению отделки и интерьера нашей квартиры»

Нельзя резко щелкать выключателем, а нужно включать свет плавно, иначе от этого быстрее перегорают лампочки.

Нельзя пользоваться утюгом с паром при закрытых окнах, потому что от влажности могут отклеиться обои, появится плесень.

Нельзя ходить дома в джинсах, так как заклепки могут поцарапать стулья.

Нельзя готовить еду на плите на режиме 9 из 9, надо максимум на 8.

Нельзя собирать засохшую гречку пылесосом, иначе она налипнет внутри шланга.

© Biznesment / Pikabu

А какие ситуации вас раздражают в быту?