20+ жизненных твитов о быте, читая которые шепчешь: «Как же мне это знакомо»
Абсолютному большинству людей ежедневно приходится сталкиваться с бытовыми проблемами лицом к лицу. И даже если вы не относитесь к убежденным перфекционистам, моральных страданий по этому поводу не избежать. И порой от депрессии спасает только отменное чувство юмора.
AdMe.ru отыскал твиты пользователей, которые метко высказались в сети по поводу бытовых ситуаций, способных здорово подпортить настроение. Мы понимаем праведный гнев этих людей, но не можем сдержать улыбку. А в конце статьи мы приготовили бонус, в котором некоторые узнают свою свекровь.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Бонус: «Посмотрите на придирки моей свекрови и найдите среди них дельные советы по сохранению отделки и интерьера нашей квартиры»
- Нельзя резко щелкать выключателем, а нужно включать свет плавно, иначе от этого быстрее перегорают лампочки.
- Нельзя пользоваться утюгом с паром при закрытых окнах, потому что от влажности могут отклеиться обои, появится плесень.
- Нельзя ходить дома в джинсах, так как заклепки могут поцарапать стулья.
- Нельзя готовить еду на плите на режиме 9 из 9, надо максимум на 8.
- Нельзя собирать засохшую гречку пылесосом, иначе она налипнет внутри шланга.
© Biznesment / Pikabu
А какие ситуации вас раздражают в быту?
Фото на превью CaladanBrood1987 / pikabu