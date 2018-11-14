20+ твитов от людей, у которых что ни день, то новое открытие

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Жизненные открытия можно совершать буквально на каждом шагу — для этого не нужна ни ученая степень, ни навороченные телескопы. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему мы не верим в русалок, если 80 % океана не исследовано? А о том, что лавровым листам в супе нипочем теория вероятности, а вкус воды определяется ее температурой?