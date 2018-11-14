20+ твитов от людей, у которых что ни день, то новое открытие
Жизненные открытия можно совершать буквально на каждом шагу — для этого не нужна ни ученая степень, ни навороченные телескопы. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему мы не верим в русалок, если 80 % океана не исследовано? А о том, что лавровым листам в супе нипочем теория вероятности, а вкус воды определяется ее температурой?
Мы в AdMe.ru и сами не устаем поражаться таким находкам-жемчужинам, которые дарят нам пользователи твиттера. Для этой статьи мы отобрали больше 20 перлов, из которых жизненность можно выжимать литрами.
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А вам удавалось делать такие же удивительные жизненные открытия?
Фото на превью losercrew / Twitter