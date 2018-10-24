20+ жизненных ситуаций, от которых никто не застрахован

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Каждый человек — это микрокосмос, своя маленькая вселенная. Можно даже сказать, что все мы индивидуальны и неповторимы, если хотите. И тем забавнее тот факт, что, когда дело доходит до каких-то бытовых вещей, выясняется, что у нас больше общего, чем кажется на первый взгляд. Вот у кого из вас носок хоть раз не сползал в обувь? То-то и оно.

AdMe.ru нашел 20+ пользователей сети, рассказавших о ситуациях, с которыми доводилось сталкиваться далеко не им одним.

1. Когда незнакомец просит тебя присмотреть за его вещами

2. Правда жизни

3. Как мы выглядим, когда кто-то внезапно фотографирует нас

4. Когда учитель подходит к тебе на экзамене, смотрит в твой лист и затем говорит всему классу: «Ребята, читайте вопросы внимательно»

5. Да, есть такой грешок

6. Когда твой телефон зарядился достаточно для того, чтобы ты мог повернуться на другой бок

7. С кем не бывало

8. Когда на маникюре у тебя заняты обе руки и ты видишь, как групповой чат в мессенджере разрывается от сообщений

9. Когда пытаешься произвести впечатление на девушку, которая тебе нравится

«Белла, смотри, это червяк! Это червяк!»

10. Как у вас обстоят дела с обонятельной памятью?

11. Когда вы попросили прохожего сделать вам совместное семейное фото

12. Это слишком жизненно, чтобы оставаться равнодушным

13. Когда вы видите людей, которые начинают вставать во время титров к фильмам Marvel

14. Все встречали женщину, которая в переполненном автобусе и не думает подвинуться или пропустить человека на свободное место

15. Когда кто-то помнит небольшую деталь обо мне

16. Я: «Мне не нравится внимание». Тоже я:

«С днем рождения меня, Ракеша. Можете поздравить меня по следующему номеру телефона».

17. Почему нельзя было ограничиться аудиосообщением в мессенджере?

18. Когда он играет с твоими волосами, хотя ты не просила его об этом

19. Когда носок сползает в обувь

20. Когда никто так и не отменил совместные планы и тебе все же придется выйти из дома

21. Когда ты оставляешь грязную сковородку в раковине под предлогом «нужно для начала ее замочить», потому что не хочешь мыть ее

А вы узнали в каких-то из этих ситуаций себя?