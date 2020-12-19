20+ жизненных ситуаций, которые хочется закончить фразой «Вот и поговорили!»

На днях понадобилась маленькая игрушка, с этой целью полез в ящик с игрушками сына проводить ревизию. Со всеми прочими фигурками достал и положил на стол фигурку Чужого. Вечером ребенок сидит играет за столом в старые / новые фигурки (одна из которых Чужой), я просто прохожу мимо. Сын мне говорит: «Па-а-ап, смотри, какое чудовище нашлось!» Я на ходу бросаю: «Это Чужой!» У ребенка сходит с лица улыбка, глаза непонимающе смотрят на меня. Я подумал, что он меня не расслышал, и повторил, показывая пальцем в фигурку: «Это Чужой!» К непониманию на лице ребенка добавляется обида и печаль, он неуверенно дергает рукой с зажатой в ней фигуркой Чужого, чтобы поставить ее подальше от себя. Сам глазами, уже полными слез, смотрит на меня, вот-вот заплачет. Смотрю на него и не понимаю, что я такого сказал, что вызвал такое состояние. Через долю секунды до меня доходит... Говорю сыну: «Зовут его так — Чужой! Кино есть такое!» © Eqiulibr / Pikabu