20+ жизненных ситуаций, которые хочется закончить фразой «Вот и поговорили!»
Каждый из нас — целая вселенная, хранящая в себе столько тайн, что мы и сами не всегда можем понять себя. Что уж говорить, если сталкиваются две такие вселенные. Иногда диалог даже самых близких людей напоминает общение уроженцев планет, находящихся в разных галактиках.
Мы в AdMe.ru любим подглядывать за пользователями сети. Тема сегодняшней подборки — сложности коммуникации.
- Был сегодня по работе в одном из бизнес-центров города. Когда уже выходил, услышал разговор охранника (О) и девушки (Д):
Д: — Не подскажете, где такой-то магазин? Написано, в этом доме должен быть.
О: — Какой магазин? Что там продают?
Д: — Ну это бьюти-магазин, барбер-аксессуары.
О: — Не, здесь кукол не продают. Вы ошиблись адресом.
Д: — При чем здесь куклы? Бьюти-магазин, барбер-аксессуары мне нужны.
Охранник, махая руками: — Не-е, я же говорю вам, ни кукол, ни барби тут не продается. Вы ошиблись адресом.
Девушке лет 20, охраннику внешне лет 70. © ktoTOneJA / Pikabu
- Было это на 1-м курсе универа. У моей однокурсницы были проблемы с информатикой, и я решил ей помочь подтянуть сей сложный предмет. Спросил, есть ли у нее дома комп. Она ответила, что он вот совсем недавно сломался. Ну и я без задней мысли предложил поехать ко мне, так как дома у меня комп работал, и помочь ей там. Она, засмущавшись, согласилась (тогда я не понял почему). Ну приезжаем, значит, мы ко мне домой, и я начинаю ей объяснять, как и что. Она не понимала. Я бесился. В результате вроде как объяснил, потом проводил ее (она выглядела разочарованной, но я списал это на усталость) и со спокойной душой лег спать. И вот сейчас лежу я и думаю, что затупил тогда я. © Gagil / Pikabu
- Знакомая оставила в списке лучших друзей в Instagram только пацана, который ей нравится, и выложила в сторис: «Заболела, вот бы кто приехал». А на следующий день забыла поменять список и выложила для подруг историю «Опять не понял». Пацан даже после этого не понял. © treschenko24 / Twitter
- Из рассказа приятеля: «Был у знакомого на ДР. Сидели разговаривали. А он как раз женился недавно. Жена молодая, разница в возрасте о-го-го какая. Я рассказываю, как в 1-м классе ходил в школу с офицерским планшетом вместо ранца и как мне все завидовали. Новая жена поддерживает разговор:
— И у меня тоже крутой планшет в школе был, первый iPad. А у вас какой модели был?
— Таких сейчас уже не делают, — отвечаю я. А про себя подумал: «Плохо, когда у него все школьные фотки черно-белые, а у нее цифровые». © certero / Pikabu
- Жена рассказала. Забирает она нашего первоклассника из школы, он рассказывает, как прошел день, что задали на завтра. Потом некоторое время идут молча. И тут малый выдает: «Мама, хочешь, я тебе расскажу легкий мат?» Жена говорит: «Вот, думаю, началось. Понятно, это школа, там можно услышать от детей все что угодно. Начинаю мысленно готовиться, как ему лучше объяснить, что можно говорить, а что нельзя». Настроилась, значит, на поучительный тон. «Ну говори». «Так вот, — вещает малый, — представь, что у тебя есть ферзь, слон и проходная пешка...» © horslayer / Pikabu
- Однажды вечером я готовилась к экзамену в гостях у своей подруги. Интернет постоянно вылетал, а ее пароль от Wi-Fi был очень длинным, и я написала его маркером на руке. На следующий день, сдавая тест по естествознанию, я поймала на себе подозрительный взгляд учителя. После того как тест был сдан, я закатала рукава, чтобы дать преподу понять, что у меня нет шпаргалок, но увидела на своей руке надпись черным маркером. К счастью, прозвенел звонок, я подошла к приятелю и стала рассказывать, что написано на моей руке. Я специально говорила громко, чтобы учитель меня услышал. Думаю, я достигла цели, потому что тест я не завалила. © michaela_danielle / Reddit
- Недавно знакомая (З) хвасталась, что познакомилась с парнем.
З: — Имя у него, — говорит, — модное такое, необычное... Владлен.
Я удивляюсь: — С каких это пор советские имена модными стали?
З: — В смысле? Какие советские?
Я: — Ну Владлен это ведь сокращение от Владимир Ленин, из той же оперы, что и Даздраперма или Сталбер.
А знакомая только пальцем у виска покрутила и сказала, что если я решил пошутить, то вышло неудачно. © Buhalsbomjami / Pikabu
- Отдал телефон в ремонт. Ремонт телефонов находится в 20 метрах от нас. Ремонтер знает меня лично.
«Нужно срочно, — говорю, — подменного телефона нет». Спустя пару часов забрал телефон, все супер, сделали хорошо. Расплачиваюсь.
«А что, — говорит мастер, — раньше-то не пришел, ты ж торопился. Сам же говорил, что срочно...»
Включаю — три звонка и четыре ватсапа от мастера, что телефон починен. © Koteggg / Pikabu
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На днях понадобилась маленькая игрушка, с этой целью полез в ящик с игрушками сына проводить ревизию. Со всеми прочими фигурками достал и положил на стол фигурку Чужого. Вечером ребенок сидит играет за столом в старые / новые фигурки (одна из которых Чужой), я просто прохожу мимо. Сын мне говорит: «Па-а-ап, смотри, какое чудовище нашлось!» Я на ходу бросаю: «Это Чужой!» У ребенка сходит с лица улыбка, глаза непонимающе смотрят на меня. Я подумал, что он меня не расслышал, и повторил, показывая пальцем в фигурку: «Это Чужой!» К непониманию на лице ребенка добавляется обида и печаль, он неуверенно дергает рукой с зажатой в ней фигуркой Чужого, чтобы поставить ее подальше от себя. Сам глазами, уже полными слез, смотрит на меня, вот-вот заплачет. Смотрю на него и не понимаю, что я такого сказал, что вызвал такое состояние. Через долю секунды до меня доходит... Говорю сыну: «Зовут его так — Чужой! Кино есть такое!» © Eqiulibr / Pikabu
- Поняла, что мой муж меня не слушает или слушает, но как-то не так — пропускает поток исходящей от меня информации через свое внутреннее «сито». Я битых полчаса в красках расписывала ему подробности своего утреннего диалога с начальником. После последней эмоциональной фразы муж воззрился на меня с недоумением и изрек следующее: «Я не понял, а кто такой этот Нуни?» Нуни Мудакли — действительно, кто он такой? © Подслушано / Ideer.ru
- Я из США, учусь в Нидерландах и подружилась здесь с еще одной американкой. Она встречается с британцем. На ее день рождения наши европейские друзья хотели устроить для нее совершенно особенную американскую тематическую вечеринку. Они пытались придумать суперамериканские вещи, чтобы использовать их в качестве темы, и остановились на нашей склонности звонить 911, когда мы чувствуем угрозу или опасность. Логика была такая: она ведь стала старше, а наши пожилые соотечественники, мол, звонят в 911, когда получат травму. Когда подруга пришла, они завязали ей глаза и повели в комнату. Она открывает глаза и видит торт с американским флагом, на котором написано «911», и бенгальские огни вокруг. Представьте себе ее недоумение в тот момент. © jra312 / Reddit
- Вчера сдавала шлейку Бучика в ремонт — сломалась входная клипса. Купила подходящую. Пришла в ремонт обуви и кожгалантереи. Объясняю мастеру: «У меня нестандартный вопрос. Вот тут толщина слоев ремня. Сможете расшить, заменить клипсу и прошить заново?» Он долго консультируется со швеей. В итоге соглашается. Выписывает мне талончик, называет сумму. Я оплачиваю, талончик кидаю в кошелек. К 6 часам вечера возвращаюсь за шлейкой. Мастер отошел. Минут 10 жду его. Вспоминаю, что нужно приготовить талончик. В ожидании мастера начинаю рассматривать этот талончик и впадаю в истерический смех (про себя, с трудом сдерживаясь): «Трусы в сетку»!!! Возвращаются мастер и швея. Мастер при виде меня меняет выражение лица на очень серьезное. Я со смехом заявляю ему, что только сейчас увидела — в талончике написано «Трусы в сетку», а это шлейка для собаки, для французского бульдога! Мастер заулыбался.
Фраза швеи вообще убила:
— Я ж тебе говорила, что это не трусы, а что-то для собак и внутри собачья шерсть! © OggySeyy / Pikabu
- Я живу во Львове. Пришла в почтовое отделение (П), так как мою посылку потеряли.
Я: — Не могу отследить посылку.
П: — Из какого города отправляли?
Я: — Из Львова.
П: — Обратитесь в центр поддержки, у нас нет отделений в этом городе.
Я: — А мы с вами сейчас где находимся?
П: ...
П: — СЕКУНДУ. © Wizard_Severus / Twitter
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Около 2 лет назад я сломала локоть и пару месяцев ходила в мягком гипсе. Сразу после того, как гипс сняли, в маленькую комнату для осмотра зашел доктор и как ни в чем не бывало протянул мне руку. И я спросила его, не хочет ли он меня обнять? Оказывается, он просто хотел посмотреть, как сросся локтевой сустав. Он не хотел обниматься :-( © JadeElizabeth / Reddit
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Мой коллега учил английский и хотел сделать комплимент красивой женщине с отличной фигурой. И знаете, какое слово придумал его ограниченный словарный запас? «Комковатая»! Она была не слишком довольна этим «комплиментом», если не сказать больше. Со слезами смеха на глазах мне пришлось объяснить ему, что слово «комковатый» никогда не следует употреблять в качестве комплимента даме. © ChunkyPee / Reddit
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Друг работает в компании, которая проводила встречу в Портленде. Работодатель хотел, чтобы он приехал. Другу дали кредитку компании, чтобы он оплатил перелет, еду и гостиницу. Прилетает он в Портленд, звонит коллегам и спрашивает, где в аэропорту они встретятся. Выяснилось, что они ждут его в Портленде, штат Мэн. А он в Портленде, штат Орегон. © Unknown author / Reddit
- На прошлой неделе пришлось посетить регистрационное отделение ГИБДД. Передо мной в очереди стоял человек, записавшийся через «Госуслуги» на замену водительского удостоверения. Капитан, сотрудник ГИБДД, ведущий прием, заполняет и уточняет данные клиента. Далее слышу их разговор:
— Ваш телефон заканчивается на 75?
— Нет. У меня заканчивается на 475.
Непродолжительная пауза, капитан подзавис, а потом продолжил:
— Тогда скажите номер телефона полностью. Тут ошибка. SergeyVF / Pikabu
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Иду, значит, сегодня в сторону работы, никого не трогаю, весь в своих мыслях. Барышня навстречу. Видно, ищет чего-то. Останавливает меня:
— Молодой человек, как пройти на улицу Молодежную?
— Не знаю такой улицы, но сейчас гляну в смартфоне карту и разберемся, где она находится.
— В смартфоне я и сама могу карту посмотреть.
И пошла дальше... Что это было? OSSOOSSO / Pikabu
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Ходили с другом за шаурмой, заговорились, и в итоге я ушел, не заплатив. Понял это дома, побежал обратно, извинился, дал деньги и спросил продавца, что он думал все это время? Тот ответил: «Я думал, ты по-братски взял и ушел». Слезы текут полчаса уже. CKachmazov / Twitter
- Знакомый работает в медицинском универе. Если студенты прогуливают пары, он устраивает самостоятельные работы, в которых две задачи: одна обычная, хирургической тематики. Другая — ситуация из какой-либо серии «ДОКТОРА ХАУСА», и пока НИ ОДИН СТУДЕНТ НЕ ПОНЯЛ ЭТОГО. © Wizard_Severus / Twitter
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Еду в автобусе. Сижу, никого не трогаю. Уткнулся в смартфон, слушаю в наушниках зарубежных «металлургов», просматриваю хай-тек-новости. Напялил бейсболку, накинул капюшон толстовки (не май месяц). И тут на очередной остановке заходит дама лет эдак 50–55. Видно, не в настроении была, потому что, толкнув меня в плечо, вопросила громким голосом: «Эй, а не хочешь уступить женщине место?!» Обращение на «ты», толчок в плечо и «эй» почему-то меня немного смутили. Откидываю капюшон, приподнимаю бейсболку с глаз, вынимаю наушники из смартфона и под музыку «Металлики» спрашиваю: «Что, дочка, притомилась?» Так и не понял, почему она вдруг молча ушла в конец салона, где заняла одно из свободных мест. Может, ее смутил мой смартфон, который мне подарили взрослые внуки на юбилей? © HolderN / Pikabu
А у вас были ситуации, в которых вы или вас как-то не так поняли? Поделитесь с нами.